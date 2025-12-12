サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップ「サミー商店オンライン」にて「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズの販売を開始した。

■e 北斗の拳11 暴凶星 ホログラムアクリルキーホルダー

「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラムアクリルキーホルダーが登場。「暴凶星」ロゴがキラキラ光るホログラム仕様。

販売価格：1,500円(税込)

■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルカード（ケンシロウ）

■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルカード（ラオウ）

「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルカードが登場。激闘を繰り広げる兄弟のアツいデザインとなっている。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

販売価格：各1,100円(税込)

■e 北斗の拳11 暴凶星 パーカー

「e 北斗の拳11 暴凶星」のパーカーが登場。拳王軍マーク・暴凶星ロゴの入ったワンポイントでかっこいいデザインとなっている。

販売価格：8,800円(税込)

■e 北斗の拳11 暴凶星 アクリルスタンド（ランダム9種）

「e 北斗の拳11 暴凶星」のアクリルスタンドが登場。北斗四兄弟、ユリア、強敵達が勢ぞろいとなっている。

※ランダム全9種。ランダム販売となるため、開封後の返品・交換は不可。

※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されているので、剥がして使用する。

販売価格：1,100円(税込)

■e 北斗の拳11 暴凶星 ホログラム缶バッジ（ランダム10種）

「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラム缶バッジが登場。北斗四兄弟と強敵たちがホログラム仕様で豪華なデザインとなっている。

※ランダム全10種(内2種シークレット)。※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換は不可。

販売価格：550円(税込)

■e 北斗の拳11 暴凶星 キャラぴた マルチプリント

「e 北斗の拳11 暴凶星」のキャラぴた マルチプリントが登場。筐体に散りばめられた暴凶星さながらのデザインを、手元の私物に貼り付けられる。

販売価格：1,650円(税込)

各製品の詳細ならびに購入に関する問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページにて。