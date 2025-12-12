バンダイナムコフィルムワークスは、SANKYOの遊技機「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」をモチーフにした、Tシャツ・キーホルダー・サンダル・バスタオルなどのグッズ・11商品を発売する。
受注受付は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」ほかにて、2025年12月19日(金)23時59分まで受け付けられ、お届けは2026年3月24日(火)の予定となっている。
「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」モチーフ商品
■ハラキリDRIVEサウンド付きBIGアクリルスタンド(全1種)
【価格】5,500円(税込)
■リール図柄ホログラムアクリルキーホルダー(全4種：7図柄、V図柄①、V図柄②、BAR図柄)
【価格】各990円(税込)
■筐体デザインモチーフホログラムアクリルキーホルダー(全1種)
【価格】990円(税込)
■A5ホログラムアクリルアート(全3種：革命分岐、革命の剣、ハラキリチャレンジ成功)
【価格】各3,850円(税込)
■演出レンチキュラーアクリルキーホルダー(全3種：革命の剣、究極ハラキリチャレンジ、革命分岐＆ハラキリDRIVE)
【価格】各1,100円(税込)
■ラバーマット(全1種)
【価格】3,850円(税込)
■BIGバスタオル(全1種)
【価格】5,500円(税込)
■下パネルアクリルアート(全1種)
【価格】3,850円(税込)
■額装演出ピンバッジ16種セット (全1種)
【価格】22,000円(税込)
■Tシャツ（全2種：キービジュアル、下パネルビジュアル）
【価格】各3,850円(税込)
■ハラキリダブルDRIVE上乗せシャワーサンダル(全1種)
【価格】3,850円(税込)