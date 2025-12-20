「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は2026年1月15日～3月14日の期間、学生限定の宿泊プラン「Enjoy Spring!カレッジプラン」(2名1室利用時1名あたり7,000円)を販売する。

2nd Roomでお菓子パーティー イメージ

1月から3月は、大学生、短大生、専門学校生の春休み期間であり、学生旅行のハイシーズンにあたる。マイナビの調査によると、「卒業旅行先で行う予定のもの」の2位に「テーマパーク」がランクインしており、「旅行で最も重視していること」の1位は「友人や家族との時間の共有」であることが分かっている。このような学生のニーズに応えるべく、テーマパーク旅を仲間とさらに楽しむための特典を付帯した、学生限定のお得な宿泊プランを提供する。

仲間とお得に宿泊してテーマパーク旅を楽しめる

ホテル滞在イメージ

同プランは、宿泊日に18歳以上の大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象にした特別価格の宿泊プランとなる。2名の場合は1泊1名あたり7,000円、5名の場合は1泊1名あたり4,000円(いずれも食事なし)と、一緒に泊まる人数が増えるとさらにお得に宿泊できる。仲間と気軽にテーマパーク旅を楽しみたい学生におすすめの宿泊プランとなっている。

限定スイーツをお得にゲットしてナイトタイムを満喫

本プラン宿泊者は、滞在中に挑戦できるボールゲーム「キャンディ・ポッピングボール」の結果に応じて、最大20%の割引率でお得に限定スイーツを楽しめる。

対象となる限定スイーツは、「Cafeteria」で提供される「ポッピン・バナナスプリット」(定価1,700円)。

バナナの上に、バニラやチョコミントなど5種類のアイスクリームと、ニューヨークチーズケーキやブラウニーなどが載ったボリューム満点の一品。一発勝負の運試しと、スイーツパーティーの主役にぴったりなレトロで可愛いスイーツが、仲間とのナイトタイムを盛り上げる。

フォトミッションに挑戦して限定ステッカーをゲット

American Candy Party 1955 フォトミッションイメージ

本プラン宿泊者限定でフォトミッションに挑戦でき、クリアすれば期間限定デザインのステッカーがもらえる。本プラン販売期間は、アメリカンなキャンディをテーマにしたイベント「American Candy Party 1955」を開催中。1955年頃のアメリカをモチーフとした館内に、キャンディモチーフのフォトスポットやボールゲームが登場する。写真や動画を撮って仲間と楽しむミッションと、旅の土産に持ち帰れるお揃いの限定ステッカーが、学生旅の思い出作りをサポートする。