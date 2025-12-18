「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は2026年1月15日～3月31日の期間、カラフルでアメリカンなキャンディがテーマの、仲間とお菓子パーティーを楽しむイベント「American Candy Party 1955」を開催する。

American Candy Party 1955 滞在イメージ

カラフルでアメリカンなお菓子が彩る「2nd Room」

滞在中いつでも自由に過ごせるパブリックスペース「2nd Room」が、期間限定でカラフルでアメリカンなお菓子で飾られる。大きなロリポップキャンディと、チョコレートやドーナツ、アイスクリームなどを積んだ赤いアメリカ車が目を引く空間に。今年は新たに、アメリカンなデザインのジェリービーンズの箱が登場する。まるでパーティー会場に到着したかのように車に乗り込んだり、お菓子のパッケージから飛び出したりして写真撮影を楽しむことができる。

American Candy Party 1955 2nd Room装飾

シェアして楽しめる「ポッピン・バナナスプリット」

夜23時まで営業する「Cafeteria」では、「ポッピン・バナナスプリット」(1,700円)を1日20食限定で提供する。丸々1本のバナナの間に、バニラやチョコミントなど5種類のアイスクリームと、ニューヨークチーズケーキやブラウニー、ブルーベリーマフィンなどが載ったボリューム満点の1品。ホットストロベリーソースもついてくるので、味を変えて楽しむこともできる。

仲間と競って盛り上がる「キャンディ・ポッピングボール」

仲間と競って盛り上がれる大きなスマートボール「キャンディ・ポッピングボール」が2nd Roomに新登場する。盤面にはゼリービーンズやチョコレートなど、お菓子の障害物が並び、ガムボールに見立てたボールをはじいて遊ぶ。ボールが入った場所で仲間と点数を競っても良し、Food & Drink Stationで買うお菓子を決めても良し、遊び方は自由自在。