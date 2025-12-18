星野リゾートは2026年7月24日、「BEB5門司港 by 星野リゾート」を福岡県北九州市に開業する。

ホテルブランド「BEB」のコンセプトは、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。気の合う仲間との自由気ままで豊かな時間を提案している。BEB5門司港では、門司港レトロから関門海峡を臨む立地を活かし、BEBならではの滞在を提案する。

海峡の絶景を24時間楽しめるパブリックスペース「TAMARIBA」

ホテル最上階に位置する24時間営業のパブリックスペース「TAMARIBA」からは、関門海峡の雄大な景色を一望できる。日中の活気ある船の往来から、夕日の茜色、夜のライトアップされた関門橋やきらめく街の夜景まで、時間と共に移り変わる壮大な景色をいつでも満喫できる。飲食物の持ち込みも推奨しているため、地元の美味しいものを持ち寄り、絶景を眺めながら仲間と語らい、自由気ままな「居酒屋以上」の夜を過ごすことができる。

全室「海峡ビュー」の客室

客室は、119室すべてが門司側からの関門海峡に面した「海峡ビュー」。定員3名の「海峡ツイン」や、最大4名で秘密基地のように過ごせる「ヤグラルーム」など、仲間との人数やスタイルに合わせて選べる、遊び心あふれるデザインとなっている。また、目の前に広がる雄大な関門海峡と、悠然と行き交う船の往来を眺めながらくつろげる、大きな窓際のデイベッド「くつろぎ寝台」を設け、どの客室からも窓の外に広がる絶景をいつでも堪能できる。

料金は1泊6,600円～(2名1室利用時 1名あたり、食事別)で、12月15日より予約受付を開始した。