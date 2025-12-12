「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は12月12日、「送迎バス付・北海道受験生応援プラン」(1名あたり1泊8,000円)の販売を専用予約ページで開始した。

2026年3月12日は、北海道大学の後期日程試験の開催日。同時期に札幌市内で開催される大型イベントの影響により、一部報道やSNSでは、札幌市内の宿泊施設が不足する懸念が取り上げられている。また、一部の宿泊施設において、宿泊料金が通常価格の数倍に達しているケースも報じられており、受験生が安心して試験に臨める宿泊環境の確保が大きな課題となっている。未来を担う受験生が高騰する札幌市内よりも宿泊費を抑えて安心して宿泊でき、受験後の緊張から解放され、大自然の中で受験勉強の疲れをリフレッシュできるリゾート滞在の提供を目的とし、本プランが企画された。

同プランは、2026年3月12日に札幌市内で受験する人(北海道大学等)を対象としている。3月12日の試験後の宿泊が対象のため、翌13日以降も試験を控えている場合は、試験会場へのアクセスに注意する必要がある。予約は「北海道受験生応援プラン」専用予約ページにて、宿泊日の14日前まで受け付ける。

札幌市内・新千歳空港からの往復送迎バスが無料

同プランには、往路(札幌市内～トマム間)はもちろん、復路(トマム～新千歳空港・札幌市内間)も無料送迎バスが付いている。慣れない土地での移動の不安を解消し、乗り換えの手間なくリゾートへ直行できる。さらに移動費の心配なく安心して利用できるのもポイント。

1名利用でも2名利用でも同一料金

スタンダードツインルーム

トマム ザ・タワーのスタンダードツインルームを、1名1室でも2名1室でも同額の、1名あたり8,000円(税・サービス料込、朝食付)で提供する。受験生本人だけでなく、保護者も同条件・同額で宿泊可能となっている。

リゾートステイでこれまでの疲れをリフレッシュ

喧騒から離れた大自然の中にあるリゾートで、長期にわたる受験勉強の緊張と疲れをリセット。開放感抜群の露天風呂「木林の湯」では大自然を眺めながらゆっくりと湯に浸かり、リフレッシュすることができる。

木林の湯

また、リゾート内にある20店舗以上のレストランでは、海鮮や乳製品などの食材を使用したメニューを提供しており、北海道らしい食事で英気を養える。雲海ゴンドラおよびミナミナビーチの利用券も料金に含まれている。

朝食ビュッフェ イメージ

前期日程試験の合格発表までの無料キャンセル保証

同プランは、前期日程試験の合否が判明する前でもリスクなく部屋を確保できるよう、2日前まではキャンセル料を無料としている。