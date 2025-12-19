BMSGは19日、公式サイトを更新し、同社代表取締役CEOでアーティスト、プロデューサーのSKY-HIこと日高光啓に関する一部報道について声明を発表した。

この日、NEWSポストセブンがSKY-HIに関して、未成年女性アイドルを深夜に複数回、自宅に呼び出していたと報じた。

これを受け、サイトでは「この度、一部メディアにおいて、弊社代表取締役 日高光啓に関する報道がなされました。 本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました。弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です」とした。

そして、「改めまして、日頃より応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様に対し、多大なるご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。