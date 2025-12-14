2020年末をもって活動休止(コロナ禍の影響で2021年に休止前ラストツアー開催)に入った男女5人組ダンス＆ボーカルグループ・AAAが、今年9月14日にデビュー20周年を迎えたことを記念し、来年2～3月に宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太の3人でファンミーティングを開催する。12月3日にそれぞれのSNSで開催を告知するとファンから歓喜の声が続出したが、メンバーはどのような思いで開催を決めたのか。ビジュアル撮影当日に3人にインタビューし、ファンミ開催の経緯やグループへの思い、そして今後について話を聞いた。

――まず、ファンミーティング開催を決めた思いをお聞かせください。

與:20周年は大きな節目なので、お祝いとして何かしたいという話をしていて、参加できないメンバーもいますが、3人でとにかく楽しいことをファンの皆さんに届けられたらいいなと思って開催することにしました。

――西島隆弘(Nissy)さんと日高光啓(SKY-HI ※高ははしごだか)さんは今回参加できないそうですが、5人で話し合って開催を決めたのでしょうか。

與:5人みんなで話し合いました。2人は今回参加が難しいのですが、できるメンバーで届けたいと思います。

宇野:20周年で絶対何かやろうというのは前から話していたので、開催が決定して発表できてうれしい気持ちです。

末吉:待っている方々のために今できることを形にして届けたいという思いです。

――20周年で何かやろうという話はいつ頃から?

與:今年の1月頃からです。正月にこの3人でご飯を食べたときから「何かしたいよね」という話をしていて、それぞれの事情がある中で、20周年期間中にできることはないかを他のメンバーや会社、スタッフにも確認して･･･。時間をかけて話し合いをして進めてきました。

――どんなファンミーティングにしたいと考えていますか?

宇野:距離の近いイベントになったらいいなと。ドームツアーから4年経っているので、お待たせしましたという気持ちがちゃんと伝わる温かいイベントにしたいですし、以前ファンミーティングを開催したときも、みんなで爆笑するような楽しい時間だったので、嫌なことを忘れられるような、そんなひと時にしたいです。

再集結に喜び＆安心感 久々の「AAAです!」挨拶に懐かしさも

――AAAとして約4年ぶりに再集結する喜びもお聞かせください。

與:ずっとやりたいと言っていたので、それがやっと叶うのは本当にうれしいですし、「AAAの與真司郎です」と言えるのも楽しみです。さっき3人で「AAAです!」って言ったのが超久しぶりで、テンションが上がりました(笑)

宇野:エモ! みたいな(笑)。懐かしかったです。

與:実彩子がいつものように全部読んでくれて、俺らがちょっとフォローするみたいなのが懐かしいなと。ソロのときは全部自分でやらないといけないですけど、グループだとみんなでワイワイ楽しく、任せるところは任せて、仲間がいる安心感も感じました。

宇野: AAAとして活動できることがうれしくて胸いっぱいです。今日の撮影でも、仲間がいる幸せ、心強さに浸っていました。しばらく会えてなくても変わらない絆というのは、続けてきた20年があるからで、本当にありがたいAAAの歴史だなと思います。

末吉:今回はたまたまですけど3人でやることになって、3人だけでやるというのは今後ないかもしれないので、逆にそれを楽しんで、今回しか見られない特別なものになればいいなと思います。