ダンス＆ボーカルグループ・AAAが、今年9月14日にデビュー20周年を迎えたことを記念し、宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太によるファンイベント「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を来年2～3月に開催することが3日、グループの公式サイトとSNSで発表された。

AAA

サイトとSNSでは「AAAは2025年9月14日にデビュー20周年を迎えました。これまで AAA への応援、支え続けてくださっているすべてのファンの皆さまへ、宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太の3人による『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』の開催が決定しました！」と発表。「20周年という節目に、それぞれの歩みを大切にしながらも、AAAとして、ファンの皆さまとこの記念すべき年を一緒にお祝いするイベントです」と伝えた。

イベントは、2026年2月22日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール、3月1日に兵庫・神戸国際会館こくさいホール、3月8日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催。チケット詳細発表は12月中旬予定で、出演メンバーの各ファンクラブ先行から受付開始を予定しているという。

西島隆弘と日高光啓は今回のイベントは不参加となり、西島については「先日発表いたしました通り、現在、声帯の治療を継続しており、長時間の出演が困難な状況であるため、今回のイベントへの出演を見送らせていただく運びとなりました。回復に向けて治療に専念してまいりますので、あたたかく見守っていただけますと幸いです」と説明。

日高については「出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、残念ながら、開催日程において既に確定しているスケジュールと重なってしまい、今回は誠に恐縮ながら、出演を見送らせていただくことになりました。ご期待に沿えず大変申し訳ございません」と伝え、「3人での開催とはなりますが、AAAとしての20年の感謝をしっかりとお届けできる時間にしたいと考えております。これからもAAAをどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。