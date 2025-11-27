渋谷MAGNET by SHIBUYA109内「JOL Collab Store」にて、2025年12月19日～2026年1月12日の期間で「学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア」が開催される。

学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア

今回のテーマは「お仕事体験」。12名のアイドルたちがさまざまな職業に扮したオリジナルイラストによる展示やグッズ販売などを行う。

グッズリスト

会場は、MAGNET by SHIBUYA109 5階の「JOL Collab Store」。通常店と合わせて、隣接する臨時店の2会場設置し、臨時店は12月19日～21日のみ物販会場、12月22日～25日は展示のみ、26日以降は通常店のみの営業となる。

なお、混雑が予想されるため以下日時は入店整理券を配布する(web事前予約/先着)。

12月19日(金)10:00-21:00

12月20日(土)10:00-14:00

※12月20日(土)14:20以降はフリー入店を予定

申込開始日：11月29日(土)17:00～※なくなり次第終了

「学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア」開催概要 開催期間：2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月祝)

開催場所：MAGNET by SHIBUYA109 5F／JOL Collab Store(東京都渋谷区神南1丁目23−23−10)

営業時間：10:00～21:00(12月31日は20:00閉館、1月1日は休業日)

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.