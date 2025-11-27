12月19日より、渋谷MAGNET by SHIBUYA109内「JOL Collab Store」にて、「学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア」が開催。この記事では、本イベントで販売予定のオリジナルグッズを紹介する。

学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア

今回のテーマは「お仕事体験」。イベントでは12名のアイドルたちがさまざまな職業に扮したオリジナルイラストによる展示やグッズ販売などを行う。

グッズリスト

オリジナルグッズ

ミニタペストリー(全12種／各1,300円)

ミニタペストリー

アクリルスタンド(全12種／各2,100円)

アクリルスタンド

トレーディングミニアクリルスタンド(全12種ランダム／各550円、1BOX6,600円)

トレーディング缶バッジ(全12種ランダム／各550円、1BOX6,600円)

つながるアクリルキーホルダー(全12種／各800円)

フレークシールセット(12枚入り／1,100円)

のびるトートバッグ(4,500円)





のびるトートバッグ

ブランケット(3,800円)

ベルトフックキーチェーン(全12種／各1,500円)

ベルトフックキーチェーン

トレーディングアクリルカード(全12種ランダム／各600円、1BOX14,400円)

トレーディングアクリルカード





また、購入者特典として、税込みで3,000円以上購入するごとにトレーディングスタッフ風カード(全12種ランダム)を1枚プレゼントする。

「学園アイドルマスター POP UP SHOP お仕事体験フェア」開催概要 開催期間：2025年12月19日(金)～2026年1月12日(月祝)

開催場所：MAGNET by SHIBUYA109 5F／JOL Collab Store(東京都渋谷区神南1丁目23−23−10)

営業時間：10:00～21:00(12月31日は20:00閉館、1月1日は休業日)

