ライブ配信・動画投稿者(STREAMER)向けの本格カラオケサービス「カラオケ JOYSOUND for STREAMER」の1周年を記念して5～6日に開催されたイベントで、100人によるカラオケ歌枠リレーが完結し、「生配信のカラオケ歌枠リレーイベントに参加した最多人数(Most participants in a livestreamed karaoke relay event)」として、ギネス世界記録を達成した。17日、都内で授与式が行われ、関係者が喜びを語った。

想定を大きく上回る400件超の一般応募

「カラオケ JOYSOUND for STREAMER」は、「YouTube」「Twitch」「ニコニコ動画」「OPENREC.tv」などで、個別の権利確認不要で気軽にカラオケを活用した配信を行うことができるサービス。今回のイベントは、歌うことをメインにしたライブ配信「歌枠」を100人でつないでいくもので、発案者で同サービスを展開するエクシング新規事業推進部の水口裕香氏は「このサービスの特性を生かし、配信者様がイベントとして楽しまれている『歌枠リレー』を、もっと大きな形にできないかと考えました」と、きっかけを明かす。

また、様々なユーザーがサービスを利用してチャレンジする姿を見て、「我々運営側も、ユーザー様と一緒に何かを目指したいという思いから、こちらの企画を考えさせていただきました」というが、「“世界一を目指したい”という企画を考えた時、社内でも“難しい”という意見が上がりました。ライブ配信というリアルタイムのイベントなので、“絶対”はありません。ただ、何かに挑戦しないと、失敗もしなければ、同時に成功もしないと思いました」という決意から実現に至った。

本番は5日18時から、各出演者がYouTubeの活動チャンネルで15分交代での歌枠の配信を約25時間にわたり実施。同サービスとして初の主催イベントだったが、一般応募枠には当初の想定を大きく上回る400件を超える応募が寄せられ、第一線の配信者からデビューしたてのユーザーまで、個性豊かな出演者が参加した。

水口氏は「人数が多くなっても、それぞれの選曲で、それぞれの歌い方で、飽きない25時間・100人分の大変見応えのある歌枠リレーになったと感じております」と振り返り、「100名の素晴らしい配信が見られたこと、一緒にイベントの成功を目指せたことは、本当にかけがえのない経験になりました。この場をお借りして、お力添えをいただいた皆さまに感謝申し上げます」とコメントを寄せた。

これから長い人生の先にも思い出せる瞬間に

今回のイベントを共同運営したゲームエイト マーケティングソリューション事業部の内山生実氏は「長時間の歌枠リレー完走までの道のりは、まさに試練の連続でした。イレギュラーが発生した際、リアルタイムではリカバリーが利かない部分も多く、準備期間から本番の前日、そして本番中に至るまで、予期せぬトラブルへの瞬時の判断と迅速な対応など、何度も大きな壁に直面したと思っております」と裏側を紹介。

それでも、「困難にぶつかるたびに、エクシング様の“成功させるんだ”という揺るぎない信念と決断力、そして各社メンバーがお互いの専門性を信頼して助け合った結果、最後まで熱意を絶やさずに突き進むことができたと思っております」と乗り越えた背景を語り、「この挑戦を通じて得た極限状態でのチームワークのノウハウ、そして運営メンバーに生まれた深い絆は、結果がどうであれ、ギネスの認定以上に大きな財産になったと感じています」と充実の表情を見せた。

こちらも共同運営として参加したKADOKAWAデジタル事業局の田実志大氏は「初めてこの企画をエクシングの水口さんから伺った時、本当に実現できるのかという不安が非常に大きかったのを覚えています。一方でそれ以上にワクワクして、誰も体験したことのない企画に一緒に携わりたい、ぜひ協力したいと思ったことも、今でも鮮明に覚えています」と回想。

本番では予期せぬ事態に多々直面しながらも、「誰もが体験したことのないお祭りに参加いただいたクリエイターの皆様、そして配信を見ながら応援してくださる視聴者のコメントを拝見し、何度も勇気づけられました」といい、「今回の企画を走り終えてすごく思ったのは、“心から参加して良かった”、“クリエイターの方々をサポートすることができて良かった”ということです。これから長い人生の先にも思い出せる瞬間になりました」と貴重な経験ができたことに感謝した。

公式チャレンジへのスポンサー支援を決定

そして、公式認定員の関岡智美氏から「今回、生配信のカラオケ歌枠リレーイベントに参加した最多人数は……100人で見事、ギネス世界記録、認定です。おめでとうございます!」と発表されると、会場大きな拍手に包まれ、エクシングの水口氏が公式認定証を受け取った。

「ちょっと感極まりそうです…」という水口氏は「この記録は、プロジェクトに参加いただいた3社の皆様、参加いただいた100名の配信者様、応募いただいた皆様、応援いただいたすべての方々と一緒に作った記録だと感じております」と感謝。期間限定で普段より試しやすい価格でのチケット販売や、公式X(Twitter)でのプレゼントキャンペーンを実施することが決定した。

そんな中でも水口氏は、記録達成の余韻に浸ることなく、「新しい記録が作られたということは、決して終わりではありません。なぜなら記録は塗り替えられるものだと思っているからです。『世界一の歌枠リレー』は、この記録に挑戦してくださるチャレンジャーを積極的に募集いたします」と発表。この公式チャレンジを行う際に、実施人数分の「カラオケ JOYSOUND for STREAMER」Proプラン30日券の付与を行うなど、スポンサーとして支援していく。

タイトルホルダー一覧

翠匣タルタ/玉響つづり/パフィ・マジカ/黒燿リラ/彷徨 鈴/羽澄さひろ/マル・ナナモナ/カシ・オトハ/御莉姫/硝子宮/氷夏至/ちゃむ。/夕凪季縁/るみなす・すいーと/甘楽デイティー/雨庭やえ/音門るき/佳鏡院/夕凪機/月深ツキ/赫ノ白亞/雛森さくら/幕張ことは/手毬はなん/光希みい/雪枝しずく/幡野智宏/恋羽るりね/雪月らい/時桜/リーエ香澄/真城ななる/そらのとあ/猫守よもぎ/MINATO/譜奏 棗/よしか⁂/ひめみなてん/結夢プリン/星瑠璃メロウ/小向なのか/宇賀神八切/早乙女乙葉/霧海みら/加猫のか/七原帝子/花野彩晴/ききょこ/御園結唯/やつはし はろ/鹿火璃みろく/CYBILL/汐見なぎこ/鹿仲茉菜/月音-TUKUNE-/求名ゆくる/釈迦堂メルト/稲守サクヤ/若草きよか/にぅいちゃん/ヴァネッサ/苫漓ポキ/御祈れ〜汰/苺トキ/ベリィナイスざき/ちゆうさ/るしえ/lily-an/りりあむ/木天蓼のこな/城園アリア/星埜きぃ/あまねもも/狐火るび/まなめお/海月シェル/Nochiw_/赤城アスカ/鬼屋敷梅雨/ぺんこチャンネル/神楽狸丸/黒須ソフィア/ゆぴらし/夜鈴/おかぱ/ななゆ/猫心星青/白河ノさくら/川田ゆゆら/絣華 ミタマ/詩磨 翼/LiLY/北白川かかぽ/ぐり/羽鳥あん/紗倉おと/Kyoka Ch. -響架-/新島らんぷ/餅望がく/天満ニア/Dr. ペン子