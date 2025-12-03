通信カラオケ・JOYSOUNDは3日、カラオケ・ソーシャルメディア「うたスキ」会員の歌唱に基づき、10代から60代の年代別にカラオケの人気曲を集計した「2025年 年代別カラオケ年間ランキング」を発表した。

JOYSOUNDのカラオケで最も歌われた楽曲として、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が栄冠を手にした2025年。この年間ランキングを10代から60代までの年代別に分析すると、世代を越えて愛される“カラオケの定番曲”や、世代ごとの特徴的な選曲傾向が浮かび上がった。

傾向として、TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌「ライラック」が、20～40代で1位を独占。10～40代の男女ともにTOP5入り、さらに50代男性でもTOP3入りを果たすなど、Mrs. GREEN APPLEが性別を問わず、幅広い世代から絶大な支持を誇ることを証明した。

また、ポルノグラフィティの「サウダージ」がSNSをきっかけに再び注目を集め、10代で首位を獲得。切なくも力強いメロディと恋の余韻を描いた歌詞が世代を越えて共感を呼び、リリースから20年以上経った今もなお、20～50代の各世代でTOP5入りを果たすなど、根強い人気を誇っている。

ここから年代別ランキングを見ていく。まずは、SNSや動画サイトを起点に、新たな音楽トレンドが生まれる10代。例年、比較的新しい曲が上位を占めるなか、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」を抑え、25年前にリリースされたポルノグラフィティの「サウダージ」が首位を獲得した。SNSで再び注目を集め、ストリーミング累計再生回数は2億回を突破。まさに時代を超えて愛される名曲として存在感を放っている。また、VOCALOID楽曲の人気も健在で、DECO*27の「モニタリング」をはじめ、5曲がTOP20入りを果たした。

次に、アニメソングやVOCALOID楽曲、最新ヒット曲まで幅広く楽しむ20代。Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が1位、男性からの支持が厚いバルーンの「シャルル」は2位、女性からの人気が高いDECO*27の「モニタリング」は3位を獲得した。TikTokの投稿をきっかけに話題となったAKASAKI「Bunny Girl」は、昨年圏外から急上昇し、7位を獲得した。また、音楽チャートで長期間トップを独走し話題を呼んだ柊マグネタイトの「テトリス」が、見事10位にランクインしている。

TOP20のうち10曲がアニメ関連曲となり、アニメの影響力が特に顕著な30代。男女ともに首位を獲得したのは、TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」。昨年上位の「Bling-Bang-Bang-Born」や「アイドル」も依然として高い人気を維持する中、今年放送のTVアニメ主題歌「怪獣」や「Plazma」は初登場でTOP10入りを果たした。さらに、TVアニメ『デジモンアドベンチャー』オープニング主題歌、和田光司の「Butter-Fly」は昨年の圏外から19位に急上昇し、全年代で唯一TOP20にランクインした。

アニメソングに加え、近年のヒット曲やカラオケ定番曲の人気が高い40代。30代と同様、男女ともに首位を独占したMrs. GREEN APPLEは、「ライラック」「ダーリン」「ケセラセラ」「クスシキ」「青と夏」の5曲がTOP20に入るなど、厚い支持を獲得した。ポルノグラフィティの「サウダージ」、WANDSの「世界が終るまでは…」、米津玄師の「Lemon」など、カラオケ定番曲も根強い人気を示している。

長年愛されている往年の名曲に加え、最新の音楽トレンドの楽曲も取り入れている50代。3年連続の1位を獲得したのは、薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃“夢の途中”」。メロディやリズム、音域が比較的安定していて歌いやすいことから、カラオケ採点でも人気の曲となっている。尾崎豊の「I LOVE YOU」や今井美樹の「PIECE OF MY WISH」が昨年の圏外からランクアップし、この年代ならではの楽曲が顔をそろえた。さらに、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」など、近年のヒット曲もしっかりとカバーしている。

最後に、今も色褪せることがない青春時代を彩った往年の名曲を愛する60代は、50代と同様、薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃“夢の途中”」がトップに。多少の順位変動は見られるものの、高橋真梨子の「桃色吐息」や来生たかおの「夢の途中」など、長年愛され続けてきた名曲が強さを見せた。

※集計期間：2025年1月1日～11月15日

※選曲番号別ではなく、楽曲別として、“本人映像”や“アニメカラオケ”等のオリジナルコンテンツも合算したランキングとなる

※昨年51位以下の楽曲を「圏外」と表記する