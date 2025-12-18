「築地銀だこ」を展開するホットランドホールディングスは、2026年1月1日より「ぜったいお得な!! 福袋」を全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場(一部店舗を除く)にて数量限定で販売する。

同商品は一部地域を除く全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場にて販売する。内容は、「ぜったいお得な!! 福袋」(1,200円)、「とにかくお得な!! 福袋」(3,600円)、「いちばんお得な!! 福袋」(6,000円)の3種類。

「ぜったいお得な!! 福袋」は「たこ焼1舟引換券(8個入り)2枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引きクーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ1個捺印」のセット。

「とにかくお得な!! 福袋」は「たこ焼1舟引換券(8個入り)7枚」、銀だこ特製の 「たこめしの素」、毎月使える「100円引きクーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ3個捺印」のセット。

「いちばんお得な!! 福袋」は「たこ焼1舟引換券(8個入り)12枚」、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使える「100円引きクーポン券」、福袋限定「銀だこスタンプカード スタンプ5個捺印」のセット。

3種中身イメージ

なお、「たこ焼1舟引換券」の引き換え有効期間は2026年1月1日～6月30日で、日本国内の「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」などで利用可能(球場店舗・競馬場店舗を含む一部店舗では利用不可)。

同商品は、通常商品以外の店舗限定商品・コラボ商品などは対象外となる。また、商品引き換え時の銀だこスタンプカード(紙、デジタル共に)への捺印はない。

また、「銀だこスタンプカード」とは、たこ焼1舟(6個入り以上)をご購入ごとに1つスタンプがもらえ、スタンプがたまるとアプリ内で「たこ焼(1舟8個入り)」のクーポンがもらえるというもの。なお、紙のスタンプカードは2026年11月30日に終了となり「銀だこアプリ」のデジタルスタンプカードに移行される。