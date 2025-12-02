築地銀だこは、「築地銀だこ 大井競馬場店」限定で「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」(6個入り 880円)たこ焼を1日100食限り販売する。

現在、築地銀だこでは全国8つの競馬場にて「“ぜったいうまい‼ たこ焼”」を提供中。レースの合間に楽しめる「観戦グルメ」として好評を博しているが、今回はたこ焼を通じて、競馬観戦をもっと楽しんでほしいとの想いから、競馬情報サービス「netkeiba」とのコラボレーションメニューが実現した。

コラボたこ焼「濃厚ダブルチーズ＆ベーコン」は、2024年羽田盃(Jpnl)の優勝馬“アマンテビアンコ号”をイメージした商品。4種類のチーズを組み合わせた濃厚な「チーズソース」と薄削の「パルメザンチーズ」は白い馬体を表現している。チーズの下の「ベーコンチップ」と「明太マヨ」はまるで走るとピンク色になる体表のよう。さらに、仕上げに「ブラックペッパー」を振りかけることで斑点を表現するなど、“アマンテビアンコ号”の特徴を押さえた競馬ファンには堪らないビジュアルになっている。

また、対象商品の購入で、“アマンテビアンコ号”のかわいらしいイラストが入った『オリジナルステッカー』もプレゼントされる。

なお、コラボたこ焼は大井競馬開催日のみの実施。期間は12月1日～5日、24日～26日、29日～31日の合計11日間を予定している。