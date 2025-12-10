スガキコシステムズはこのほど、「スガキヤ福袋2026」の予約販売を一部店舗を除くスガキヤおよびオンラインストアで開始した。

2種類の福袋が登場

今年の福袋は、ニーズに合わせて選べる2種類用意されている。オンラインストア限定の「Aセット」(3,990円＋送料500円)は、約4,000円相当のスガキヤグッズと、お店で使用できる1,290円相当のお年玉クーポン券入り(五目ごはん無料券2枚/カップソフトミニ無料券2枚/肉トッピング無料券3枚)。クーポンの有効期限は2026年6月30日まで。SNS投票で選ばれた3色の新カラースーちゃんぬいぐるみキーホルダーが入っている可能性もある。

店頭・オンラインストアで販売する「Bセット」(5,990円＋オンライン受取りの場合は送料500円)は、レッド・グレー・ブルー・イエロー・ピンクの中からいずれか1色のラーメン丼&ラーメンフォークのセット、トートバッグ、お店で使用できる2,430円相当のクーポン入り(五目ごはん無料券4枚/カップソフトミニ無料券4枚/肉トッピング無料券5枚)。クーポンの有効期限は2026年6月30日まで。

なお、A・Bのいずれも北海道、沖縄、離島、海外への配送には対応していない。また、東山動植物園店と大須万松寺通店はクーポン対象外店舗となる(カップソフトミニ無料券は使用可能)。

予約受付期間は2025年11月27日～12月14日23:59まで。数量限定のため、上限に達し次第受付を終了する。Aセットはオンラインストアのみの前払いで受け付け、2025年12月26日から順次発送となる。Bセットは店頭またはオンラインストアで前払いにより受け付け、店頭受取は2025年12月27日～2026年1月4日、オンラインの場合は2025年12月26日から順次発送となる。

スカジャンやぬいぐるみが当たるキャンペーン

福袋を購入した人の中から抽選で各5名に、スガキヤグッズの冬の新商品「スカジャン」、「ビッグスーちゃんぬいぐるみ」が当たるキャンペーンも開催する。

冬の新アイテムが登場

11月20日より、冬の新アイテムが登場した。

スーちゃんの刺繍がかわいい「スカジャン(2サイズ展開)」(8,990円)、人気のTシャツが長袖になった「ロンT ひょっこりスーちゃん/ソフトクリーム(2サイズ展開)」(2,990円)、ふわふわ生地で寒い冬にぴったりな「ブランケット」(1,990円)、冬の新デザインが仲間入りした「アクリルキーホルダー」が登場。近くに店舗がない人でもオンラインストアで購入できる。