八天堂は、八天堂オンラインショップにて、「福袋2026」を数量限定で12月1日より販売開始した。

八天堂 福袋2026

今年の福袋は、「福袋2026ゴールド 40個詰合せ」(送料込み8,800円)、「福袋2026プラチナ 20個詰合せ」(送料込み5,400円)、「福袋2026ブラック 12個詰合せ」(送料込み4,000円)の3種類の展開。

すべての福袋にお正月にぴったりな「紅白くりーむパン」と、人気の「あんバター」など季節限定フレーバーのくりーむパンが入っている。

「紅白くりーむパン」は、「紅」はあまおう苺の甘味とほど良い酸味を味わえる「くりーむパン いちご」、「白」は北海道産生乳100％の牛乳で作った特製ミルククリームを入れた優しい甘さの「くりーむパン みるく」を使用している。

紅白くりーむパン

「くりーむパン あんバター」は、ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、八天堂のクリームと北海道産小豆を使用した八天堂オリジナルのあんこ、バターを入れた3層のくりーむパン。

くりーむパン あんバター

3種それぞれの内容は以下の通り。

「福袋2026ゴールド 40個詰合せ」(送料込み8,800円)の内容は、紅白くりーむパン(みるく・いちご×各3)、くりーむパン(カスタード・抹茶・チョコレート・あんバター・マロン・おいも&カスタード×各3)、八天堂商品×16(届いてからのお楽しみ)。

「福袋2026プラチナ 20個詰合せ」(送料込み5,400円)の内容は、紅白くりーむパン(みるく・いちご×各2)、くりーむパン(カスタード・おいも&カスタード・あんバター×各2)、八天堂商品×10(届いてからのお楽しみ)。

「ゴールド」および「プラチナ」に入っている「くりーむパン おいも&カスタード」は、ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、バターを加えたコクのある焼き芋ペーストと、軽くてくちどけの良いクリームが入った一品。

くりーむパン おいも&カスタード

「福袋2026ブラック 12個詰合せ」(送料込み4,000円)の内容は、紅白くりーむパン(みるく・いちご×各1)、くりーむパン(カスタード・あんバター・マロン×各1)、八天堂商品×7(届いてからのお楽しみ)。

「ゴールド」および「ブラック」に入っている「くりーむパン マロン」は、ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、国産の栗とヨーロッパ産の栗をブレンドしたマロンクリームが入った一品。

くりーむパン マロン

なお、八天堂オンラインショップにて12月1日から販売開始され、冷凍で届く。受け取りのタイミングは、「最短届け」「1月上旬届け」「1月中旬届け」から選択可能。「最短届け」の場合は、12月24日10:59までの注文、「1月上旬届け」「1月中旬届け」の場合は、12月29日10:59までの注文となる。