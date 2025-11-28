壱番屋は12月26日、「ココイチ福袋2026」(2,500円)を全国のカレーハウスCoCo壱番屋、あんかけスパゲッティ パスタ･デ･ココで発売した。

福袋には、オリジナルサコッシュ、食事補助券2,500円分(500円券×5枚)、オリジナルコイン&カードケース、レトルトポークカレー1個が入っている。

オリジナルサコッシュは3WAY多機能で取り外し可能な肩紐・持ち手付き。前ポケットは仕切られており出し入れしやすい仕様となっている。

オリジナルサコッシュ

オリジナルコイン&カードケースはファスナー付きで、硬貨やカード、小物を入れるなど、いろいろな使い方ができる。

使用イメージ

ココイチの味を家庭で手軽に楽しめるレトルトポークカレーも入っている。

レトルトポークカレー

お食事補助券はカレーハウスCoCo壱番屋、あんかけスパゲッティ パスタ･デ･ココで利用できる(一部店舗を除く)。

さらに2026年は、20個に1個「金のお食事補助券」が入っており、同補助券が入っていた場合は合計3,000円分となる(500円券×4枚+1,000円券×1枚)。有効期間は2026年1月1日～5月31日まで。

20個に1個 金のお食事補助券入り

福袋の販売期間は12月26日からとなり、なくなり次第終了する。購入は1人10個まで。事前予約は受け付けておらず、モバイルオーダー、宅配、配達代行では注文できない。

カレーハウスCoCo壱番屋 愛知医科大学店、ナゴヤドーム店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店、京橋エドグラン店、名古屋JRゲートタワー店、中山競馬場店およびパスタ･デ･ココ中京競馬場店では販売していない(2025年11月26日現在)。