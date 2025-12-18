ファミリーマートは12月19日、2026年の恵方巻の予約を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインで開始する。

銘店監修の恵方巻が登場

来年の恵方巻は、同社の恵方巻では初監修となる2つの銘店が監修した。「銀座おのでら監修 特製恵方巻」(1,100円)は、おのでらの寿司の特徴でもある赤酢を使った赤シャリの旨味が特徴の恵方巻。甘じょっぱいたれで和えた穴子や海老、玉子焼などの具材を中心にそれぞれの素材の旨味が調和した上品な味わいに仕立てた。巻の半分に「甘酢生姜の胡麻和え」を食感と風味のアクセントとして散りばめる職人技がポイント。

「焼肉トラジ監修 牛焼肉恵方巻」(1,050円)は、トラジのたれの味を再現した肉の旨味を存分に味わえる恵方巻。アンガス牛のカルビを使用し、バラ肉特有の旨味が際立つ2種の部位を香ばしく焼き、トラジ監修の特製だれで絡めた。キムチは隠し味に魚介や昆布だしを加えたコク深い味わい。肉とキムチのジューシーで食べ応えがある一品。

「刀剣乱舞ONLINE」コラボ恵方巻が再び登場

昨年に続き、今年も「刀剣乱舞ONLINE」とのコラボレーション恵方巻を発売する。今年はゲーム内に登場する刀剣男士「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調とした食材で表現した恵方巻(2,000円)。鶴丸国永が描かれた特製のデザインボックスに、恵方巻、恵方包み(小ふろしき)、巾着袋を入れた特別仕様となっている。

©2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

定番恵方巻やスイーツも

他にも、縁起が良いと言われる7種の具材を使用した定番の「恵方巻」(598円)や、漬けサーモンや本まぐろ入りまぐろたたき身、海老など人気の海鮮具材が詰まった「海鮮恵方巻」(600円)、ツナマヨネーズ和え、海老マヨネーズ和え、カニカマなどで仕立てた「サラダ恵方巻」(498円)、チョコホイップとホイップクリームの2つのクリームとバナナを包んだ「節分 チョコバナナクレープ」(358円)、5種類のフルーツを使用した「節分 フルーツロール」(360円)などが登場する。

予約は2026年1月30日9:00まで

予約期間は2025年12月19日10:01～2026年1月30日(金)9:00まで。受け渡し期間は2026年1月31日～2026年2月3日となる。(2026年1月31日～2月2日の受け渡しの場合、予約は2026年1月28日9:00まで)

商品や受取日により予約期間や予約特典が異なるため、詳細については店頭チラシまたは特設ページにて確認を。

予約期間

予約特典も充実

2025年12月19日10:01～2026年1月14日9:00までの早期予約期間中に予約すると、1品ごとに100円引きとなる(「刀剣乱舞ONLINE」恵方巻及びスイーツは対象外)。

また、2025年12月19日10:01～2026年1月30日9:00までの予約期間中、ファミマオンラインで対象商品を2品購入ごとに期間限定ファミマポイント100円相当が進呈される予約特典も用意されている(スイーツは対象外)。早期予約特典との併用も可能。