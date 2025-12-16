ファミリーマートは12月12日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」より、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とコラボレーションしたソックス・タオルなど全6アイテムを一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。また、12月23日からは「Stranger Things ステッカーつきポテトスティック Wチーズ味」(213円)を一部店舗で先行発売した。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」コラボアイテムが登場

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ展開している、同社のオリジナルアパレルブランド。2016年の配信開始以来、世界的な人気を誇るNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションアイテムを過去2回にわたって販売し、大きな反響が寄せられた。

2025年12月26日にシーズン5第5話～第7話、2026年1月1日に第8話(最終話)の配信を控え、いよいよ最終シーズンを迎えるにあたり、以前好評だった「ラインソックス」(600円)、「ハンドタオル」(700円)など、コラボ史上最大のラインアップで展開する。

ラインソックスは、同ドラマををモチーフに配色し、足底にはコンビニエンスウェア、ストレンジャー・シングスのWネームのラバープリントを施している。サイズは22cm-25cm、25cm-28cmを用意している。

同ドラマをモチーフに配色した今治製のハンドタオルは、高吸水仕様。ストレンジャー・シングスのオリジナルタグを付けた。

「ボクサーパンツ」(990円)と「トランクス」(990円)は、抗菌防臭加工でニオイが気になりにくい仕様。サイズは、M・L・XLを用意している。

コクヨと共同開発の文具シリーズより、機能性で話題の「メッシュポーチ」(990円)、「リングノート」(440円)も発売する。

ステッカー付きスナックを先行発売

コラボレーションに合わせて、ストレンジャー・シングスのステッカーがついたチーズ味のスナック菓子を、ファミリーマート一部店舗で先行発売する。ステッカーは全16種類。