ファミリーマートは12月16日、河野玄斗氏プロデュースブランド「RIRONE」から、「RIRONE PERFECT GUMMY」(248円)を全国のファミリーマートで発売する。

「RIRONE PERFECT GUMMY」(248円)

河野玄斗氏は、東大医学部に通いながら司法試験に合格するなど受験生のカリスマ的存在として人気を集めている。河野氏がプロデュースするRIRONE(リロン)は、「学び続けるすべての人の理論的最適解を追及する」をコンセプトに、勉強する人を応援するブランドとしてカバンや眼鏡などの勉強をサポートするアイテムを販売している。

今回、ブランド初の食品となるグミを、ファミリーマート限定で発売する。開発にあたり、学びにうれしい3つの栄養素と食感を組み合わせた。集中したいときにはブドウ糖入りのコリッと食感ラムネ味、リフレッシュしたいときはクエン酸入りのトロッと食感レモン味、リラックスしたい時はGABA入りのモチッと食感ヨーグルト味がおすすめだという。

「RIRONE PERFECT GUMMY」(248円)

「勉強や仕事に向き合っていると、"少し気持ちを切り替えたいな"と感じる瞬間があると思います。僕自身も日々のなかで同じような場面に出会うことがあり、そうしたときに手軽に口にできるものがあると便利だと感じていました。そんな想いから生まれたのが、『RIRONE PERFECT GUMMY』です。RIRONEではこれまで、"学び続けるすべての人の理論的最適解をつくる" というテーマのもと、日常の過ごし方や環境を整えるアイテムを開発してきました。今回の『RIRONE PERFECT GUMMY』もその考え方をもとに、勉強や仕事に励む方、そして何かに挑戦するすべての人の日常に寄り添えるような存在を目指しています。忙しい毎日の中で、自分のペースを取り戻したいとき、ちょっとひと息つきたいときに、気軽に手に取ってもらえたら嬉しいです。」(河野玄斗氏)