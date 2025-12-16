ファミリーマートは12月16日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、インド料理店「カッチャルバッチャル」監修の「南インド風海老カレー」(450円)を全国のファミリーマートで発売する。

有名グルメガイドにも掲載された、東京都豊島区に店舗を構える人気インド料理専門店・カッチャルバッチャル初監修となる袋惣菜カレーが登場する。店名のカッチャルバッチャルはヒンドゥー語で"ごちゃ混ぜ"を意味しており、インドの伝統に中国の花椒やタイのナンプラー、醤油や味噌の日本人ならではの隠し味などさまざまな要素を混ぜたカレーが特長。ファミリーマートでは、2023年に同店監修の「バターチキンカレー」、2024年には「2種のスパイスカレー」を発売している。

一般に南インドのカレーは、素材の風味を引き立てるスパイス使いが特長で、ほどよい酸味やココナッツのまろやかさを活かしたものなど多彩な味わいがあり、魚介類・豆類を使った料理もよく見られる。米を主食とする地域が多いため、ご飯との相性が良いのも特長の1つ。

今回発売される商品は、南インドカレーの要素を取り入れたココナッツベースのまろやかな甘み、コリアンダーを中心としたスパイス感とトマトの酸味、さらに、海老の旨みと食感を活かし、にんにくと生姜を効かせた飽きのこない、食欲をそそる味わいに仕立てた。本格的な味わいが楽しめる。