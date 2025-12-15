サッポロビールは12月16日、「サッポロ 21時のレモネードサワー」(350ml缶:228円、500ml缶:298円)を全国のファミリーマートの酒類取扱店で順次発売する。

本商品は、2種類のレモン果汁(果汁7%)を使用し、隠し味にはちみつを加え、やさしい微炭酸にすることで、夜時間にゆったりと楽しめる味わいに仕上げた。アルコール分は5%。パッケージは、ほっと一息つける時間を充実させることができるような贅沢感や上質さを表現している。