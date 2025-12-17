タカラトミーアーツは、カプセルトイ「ガシャ」シリーズより、「おいせさん お浄めスプレーミニキーホルダー弐」を12月末頃から順次店頭で発売する。価格は300円で、全8種。

同商品は、天然由来の素材を使った話題のコスメブランド「おいせさん」のミニキーホルダー第2弾。本物と同じ香り付きで、「お浄め塩スプレーBIG」はノズルやレバーが可動するギミック付き(液体は入っていない)。

ラインナップは、「お浄め塩スプレー」「お浄め恋スプレー」「お浄め氣スプレー」「お浄め縁切スプレー」「お浄めジブンスプレー」「お浄めダイエットスプレー」「お浄め怒らないスプレー」そしてもっと強力?!な「お浄め塩スプレーBIG」の全8種。

第2弾となる今回の発表に、SNSでは「これめちゃくちゃ欲しい!! 縁切り!!」「前回大人気ですぐになくなったガチャ。新年に向けて気持ち高めてこう!」「第一弾よりパワーアップしてる! 第二弾もぶん回させて頂きます」という声や、通称名「死ねどすスプレー」を思い出し「死ねどすスプレーがガチャガチャに…」「我々の大好きな死ねどすスプレーパワーアップしてる…!」というコメントも寄せられている。

年末年始をすっきり迎えるために、浄化したいテーマのアイテムをぜひ引き当ててみてはいかがでしょうか?

(c)おいせさん/マルチニーク