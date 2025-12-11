ブライトリンクは、カプセルトイ「おくすりケース」を2026年3月に発売する。

「おくすりケース」は、胃薬なら胃、頭痛薬なら脳というように用途に合わせてお薬を整理できる仕様。さらに、胃以外のアソートはガチャ限定仕様で特別感満点だ。監修は、液体が入った作品で人気のクリエイターRebeccaさん(@Rebecca_wire)。

つやっとした質感と、様々なピンクのトーンがかわいらしいおくすりケース、ラインナップは胃、超、脳、心臓。

SNSでは「最高にかわいい 胃が欲しいけどどれが出ても可愛い」「かわいい 頭痛薬を入れたい」「これ! 鼻炎民の為にも鼻の形も欲しいw」と「ほしい」という声が多数。「おぉ、この方の監修だとわかつたなら安心して買える」「レベッカさんのお名前見つけて昨日会社のトイレの中で大歓喜」と、Rebeccaさんのファンから喜びの声も続々と届いている。