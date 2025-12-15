12月第3週に発売する、ポケットモンスターの新作カプセルトイ商品2種を紹介する。今週は、「ポケットモンスター ガシャっとコレクト05」「ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス」が登場。ぜひチェックしてほしい。

ポケットモンスター ガシャっとコレクト05

バンダイのガシャポンシリーズから登場する「ポケットモンスター ガシャっとコレクト05」(全5種・500円)は、90mmのビッグサイズカプセル「ガシャっとコレクト」の第5弾。カイリューは約6.5cmのビッグサイズ。ボールチェーン付なので、スイングとしてもモンスターボール型カプセルを台座にしてフィギュアとして飾ってもOKの2WAY仕様だ。

ラインナップは、カイリュー、イーブイ、ヌオー、ヤミラミ、サーフゴー。

ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス

「ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス」(全6種・300円)

タカラトミーアーツのガチャシリーズから登場する「ポケモン カントーいっぱいコレクション プラス」(全6種・300円)は、「カントーいっぱいコレクション」が、ガチャにカムバックしたアイテム。フシギバナ、メタモン、ニャースの3体は新規造形。リザードンの尻尾の炎と、ピカチュウの台座はクリア素材。本体サイズは約3.5〜5.5cm。

ラインナップは、フシギバナ、リザードン、カメックス、ピカチュウ、メタモン、ニャースの全65種。