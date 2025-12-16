人にはさまざまな一面がありますが、それがこんな形で現れるとは……Threadsでとある写真の比較が話題になっています。

運転免許証と宅建士証の世界観が違いすぎてスパイみたいになってる(@sumeramesより引用)

すめラさん(@sumerames)がThreadsに投稿したこちらの写真。左側が運転免許証で、右側が宅建士証の証明写真なのですが……髪型からメイクまで同一人物と思えない変貌っぷりですね。

宅建士証はやはり仕事で使う証明書なので黒髪で落ち着いたメイク、対象的に運転免許証はとくに縛りがないので髪型やメイクも思うままに写っています。どちらも素敵ですが、たしかに「同じ世界線の人物なの!?」と思った人も多いはず。

この投稿に、「どっちも可愛いってどういうこと」「青背景でこんなに盛れてる方初めて見ました」「ジョジョに出てきそうでかっこいい」「(左)近未来から来て(右)現代人に合わせました、みたいな？」「IMF所属ですね」とさまざまなコメントが寄せられ、1.3万いいねが集まっています。

ちなみに、すめラさんは「普段はスパイではなく、『荒川サピエンス』というバンドのボーカルをやっています！」とのこと。宅建士資格を持つ、美しいバンドマンなんて、まさにドラマのようですね。気になった方はバンドの方もチェックしてみてくださいね。