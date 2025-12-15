ゴミ屋敷が次々に片付けられていく動画を見ていると、爽快感を覚える人も多いのではないでしょうか。ただ、ゴミではなく草木に覆われた廃屋が綺麗になっていく動画も、また違った味わい深さを楽しめるんです。

廃屋や庭などを整備する様子を収めた動画を多く投稿しているYouTubeチャンネル「Clean Up Everything」に投稿された動画では、“草が生い茂る廃屋”の整備に立ち向かうスタッフの奮闘が映し出されていました。

今回、庭は雑草に覆われた家の整備を行います。

まず外に出て、家を囲んでいる雑草を電動草刈機で地道にカット。動画は早送りになってはいるものの、なかなか地面が見えてくることはなく、いかに雑草が大量に生えているのかがわかります。

雑草をカットしていくと、先ほどまで雑草が生えていた場所が“庭”だったことがわかります。庭はきちんと手入れされてこそ庭なのだと、普段の生活を送っていると考えもしないことに気付かせてくれる、意義深い動画と言えるかもしれません。

庭がしっかり片付いたところで、次は家の整備に移ります。家を覆っている雑草を草刈り機でカットしたり、木の枝を腕で取り除いたりと、見ているだけで筋肉痛になりそうな作業を黙々とこなすスタッフさんには、尊敬の気持ちしかありません。

足場が心配でヒヤヒヤ

次に、屋根によじ登り、屋根を覆う雑草も丁寧に取り除いていきます。廃屋の屋根の足場が安定しているのかはわかりません……。屋根はそれほど高くありませんが、スタッフさんの身の安全を案じたくなります。

そして、家に絡みついていた雑草をどかしてひと段落。ラストは「散乱した雑草をまとめ、シートの上に乗せ、そのシートを2人で持って運ぶ」という作業を延々と繰り返しており、廃屋を整備することがいかに骨が折れる仕事なのかを痛感させられます。

動画のコメント欄には「そこに家があるとは思えなかった」「芝刈りのビデオをたくさん見てきましたが、これは今まで見た中で最大の仕事です」と驚きの声が相次いでいました。