ファミリーマートは12月15日から、TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」の描き下ろしビジュアルを使用した特別ラッピング店舗を、ファミリーマート東池袋セイコービル店(東京都豊島区)で展開している。

「死滅回游」の入り口が東池袋セイコービル店に出現

同社では、呪術廻戦とのコラボレーションキャンペーンを10月15日から実施している。今回第3弾として、2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分～MBS/TBS系28局にて全国同時放送開始となるTVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」」に先立ち、描き下ろしビジュアルが解禁された。その描き下ろしを使用した特別ラッピング店舗が東京都 東池袋に登場。アニメより一足先に、死滅回游の世界観に没入体験できる。実施期間は2025年12月15日～2026年2月2日まで。

「ファミマ回游スタンプラリー」も開催

「ファミマ回游スタンプラリー」も開催している。店内マルチコピー機「ファミマプリント」で、プリント番号「AJJK261177」を入力してスタンプラリー用台紙(300円)を購入することで参加できる。

スタンプラリー用台紙

特別ラッピング3店舗を"廻り"、各店舗のスタンプをすべて収集すると、死滅回游のスーパーティザーデザインの「オリジナルポストカード」が数量限定でもらえる。スタンプを集めた後、3店舗のうち好きな店舗のレジで受け取ることができる。

スタンプ

オリジナルポストカード

また、ポストカードを受け取る際に、回游の証に「完了印」を押印する。各店舗で違うデザインが用意されており、東池袋セイコービル店では虎杖悠仁、銀座木挽町通り店では、乙骨憂太の完了印を押印する。また、渋谷公園通り店では獄門疆の完了印で"封"印してもらえる。

期間は2025年12月15日～2026年2月2日。実施店舗は、東池袋セイコービル店、銀座木挽町通り店、渋谷公園通り店となる。

完了印

©2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々/集英社

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会