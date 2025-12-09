ファミリーマートは12月9日、「つるっとプリっと麺 ピリ辛玉子スープ辛麺」(550円)と、「マルニ味噌らーめん監修 大盛みそラーメン」(640円)の2種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

「九州麺めぐりフェア」第4弾

九州地方のファミリーマートでは9月より、九州の多彩な麺文化をテーマにした「九州麺めぐりフェア」を開催している。本フェアでは、毎月2種類ずつ、各県の特色あふれる麺商品を順次発売する。

今回の第4弾では、麺と具材やスープにこだわった2種類の商品が登場する。つるっとプリっと麺 ピリ辛玉子スープ辛麺には、生地に圧力をかけて押し出してつくった、つるみとぷりっとした食感が特長の麺を使用。これに、豚ミンチやニンニクを合わせた鶏ガラベースのスープと、玉子あんを合わせた。

大盛みそラーメンは、味噌らーめん専門店「マルニ味噌らーめん」監修商品。マルニ麦麹生味噌を使用したスープにちぢれ麺を合わせた。具材には、白髪ネギ、もやし、キャベツ、メンマ、肉そぼろ、花かつおを盛り付けた。麺量は300gと、食べ応えのある大盛り仕立てとした。

「創業120年以上、地元鹿児島・薩摩川内を中心に親しまれてきた自社仕込みの甘めの味噌は、九州の麦みそ文化とともに育てていただいた大切な味です。今回、その味を九州各地の皆さまにお届けできることを大変嬉しく思っております。商品開発では、店舗の看板メニュー"マルニ味噌らーめん"をベースに、白髪ネギを新たに加えるなど具材のバランスにもこだわり、皆さまにより楽しんでいただける一杯に仕上げました。これまで店舗でお召し上がりいただいたお客様はもちろん、今回の商品をきっかけに初めて手に取っていただく方々に、"味噌蔵が作る味噌らーめん"の味を楽しんでいただきたいです」(マルニ味噌らーめん 販売責任者 四ノ宮 由紀氏)

対象の飲料をセットで購入するとおトクに

期間中、九州麺めぐりフェア対象の調理麺と伊藤園「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」をアプリ「ファミペイ」を提示してセットで購入すると、ファミマポイント100円相当を還元する。キャンペーン期間は12月9日～1月5日まで。