ファミリーマートは12月9日、「丸源ラーメン」が監修した商品を東海地方(愛知県・岐阜県・三重県(一部店舗)・静岡県・山梨県(一部店舗)・長野県)のファミリーマートで発売する。

愛知県安城市発祥の人気店「丸源ラーメン」と初コラボ

2001年6月愛知県安城市に1号店を開店した丸源ラーメンは、全国42都道府県に234店舗を展開している。今回、初のコラボレーションとして、看板商品の「熟成醤油ラーメン肉そば」を再現した「丸源ラーメン監修 肉そば」(646円)や、「丸源ラーメン監修 玉子チャーハン」(498円)、「丸源ラーメン監修 チャーシューごはん」(295円)など3種類を発売する。

肉そばは、複数の醤油をブレンドしたスープに豚香油を加え、監修店の味を再現。コクのある醤油スープに豚肉の旨みや脂のコクが溶けだすように、バラ肉や豚トロを使用し、味のアクセントに柚子こしょうおろしをトッピングした。

玉子チャーハンは、人気サイドメニューの「鉄板玉子チャーハン」をアレンジした商品。ごはんは醤油や中華だしの旨みが効いた味わいに仕上げた。食べる直前に混ぜる玉子のコクがアクセントに。

チャーシューごはんは、人気のサイドメニュー「温玉チャーシューごはん」をおむすびにアレンジした一品。チャーシューや卵黄ソースを醤油で味付けしたごはんで包んだ。