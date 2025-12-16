ローソンは、12月16日より、全国のローソン・ナチュラルローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100は除く)で、ローソン×Mrs. GREEN APPLEキャンペーンを開催する。

Pontaカードまたはdポイントカードを提示して対象商品を購入すると、イベントご招待やローソンオリジナルグッズなどが抽選で当たる「アプリでたまるよスタンプ」の実施、ローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)では、対象商品を3点購入でオリジナルビジュアルシートがもらえる企画や、引用ポストキャンペーン、オリジナルフード、一番くじ第3弾、店内にあるLoppi端末にてオリジナルグッズも予約販売する。また、第二弾の情報は12月19日に公開する。

Ponta会員・dポイントカード会員限定 Mrs. GREEN APPLE アプリでたまるよスタンプ

12月16日～2026年1月5日の期間中、Pontaカードまたはdポイントカードを提示して対象商品を購入すると、100円(税込)ごとにローソンアプリにスタンプがたまり、抽選でイベント招待や、ポップアップテント、折りたたみテーブル、ネックストラップ付きパスケースといったキャンペーンオリジナルグッズ、 QUOカードPayなどの景品が当たる。応募期間は2026年1月12日まで。

Mrs. GREEN APPLEコース

20スタンプで、Mrs. GREEN APPLE Presents『CEREMONY』ローソンシートに招待(100組200名、各日50組100名)。開催日は2026年6月10日または6月11日、会場はKアリーナ横浜。様のご招待となります。

5スタンプでポップアップテント(500名)、3スタンプで折りたたみテーブル(500名)、2スタンプでネックストラップ付きパスケース(500名)。

お得コース

お得コースでは、5スタンプでローソン専用QUOカードPay最大1万円分(抽選で合計10,000名)。10,000円分が50名、1,000円分が450名、500円分が9,500名。1スタンプでローソン専用QUOカードPay500円分を抽選で合計30,000名に進呈する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルビジュアルシート

12月16日AM7:00～12月29日の期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルビジュアルシート(全4種)をその場で1枚プレゼントする。

引用ポストキャンペーン

12月16日のポスト後～12月22日23:59までのキャンペーン期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akikolawson)」をフォローし、対象のポストに「ローソンMGA」とコメントを入れて引用ポストした方の中から抽選で1名にオリジナル QUO カードをプレゼントする。

オリジナルフード

12月16日より、オリジナルフードを販売する。

ラインナップは「ピスタチオケーキ」(505円)、「完熟トマトのピザパン」(246円)。沖縄県は一部仕様が異なる。

@Loppi・HMV&BOOKS online限定 MGAマルチケース＆カフェスリーブ(全2種)

12月16日AM10:00～2026年2月2日23:59の期間中、@Loppi・HMV&BOOKS online限定の「MGAマルチケース＆カフェスリーブ(全2種)」(各2,970円)を販売する。お渡し日は2026年6月18日以降。

オリジナルミニキャラを施したここだけのデザインで、マルチケースは折りたためる仕様。カフェスリーブはキーホルダーとしても使えるため、どちらも持ち運びにも便利なアイテムだ。ラインナップはA(ホワイト)、B(ブルー)。

一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL WINTER

12月16日朝7時より、Mrs. GREEN APPLEの一番くじ第3弾「一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL WINTER」をローソン店頭限定で発売する。価格は1回750円。

