2025年も、あっという間に残り1カ月を切りました。1年の締めくくりで、なにかと忙しなくなる12月。毎日頑張るあなたへ、プチ贅沢をするのにぴったりなローソンの「ご褒美グルメフェア」が、12月9日よりスタートしていますよ〜!

ご褒美グルメフェアのラインナップは全6品。その中から今回は、「こぼれのっけ寿司」(538円)、「具! おにぎり まるで海老天丼」(354円)、「海老上海風焼そば」(646円)の3品をピックアップして、食べ比べてみました!

海老といくらがたっぷり! 「こぼれのっけ寿司」

「こぼれのっけ寿司」(538円)は、細巻の上にたーっぷり乗った海老やいくらがあふれんばかり……いや、あふれてこぼれてしまっているほど華やかで豪華なビジュアルです!

1個は小ぶりなサイズ感。そのため、手でも箸でも持ちやすく食べやすいです。いくらととびこのプチプチ感に加え、プリっとした海老の食感が楽しく、次々に手が伸びてしまいます。

1人でぺろっとちょうど食べ切れる量もうれしいポイント! 反対に、複数人でシェアするには少し物足りないかもしれません。華やかな見た目からワクワク感が高まり、ちょっとした贅沢感を堪能できる1品です。

ふわふわの海老がウマい!「具! おにぎり まるで海老天丼」

具! おにぎり まるで海老天丼(354円)

目玉がついているパッケージに思わず注目してしまう「具! おにぎり まるで海老天丼」(354円)。

しっぽがはみ出ているぞ

開封すると、ふわっと甘い出汁の香りが広がります。端から大胆に2尾の海老のしっぽが見え、見た目は大きなおにぎりといった印象です。500W45秒温めたところ、甘くてやさしい出汁の香りとともに、生姜の風味豊かな香りが強く漂いました。

がぶっと食べると、ふわふわの海老天の衣から甘いつゆがじゅわっとしみ出てきてとってもおいしい!

風味豊かな生姜の香りと甘いお汁や出汁がご飯全体にしみていて、食べ進める手が止まりません。ワンハンドで海老天丼が食べられる……? と、半信半疑の筆者でしたが、味わいは海老天丼そのもの! なんだか不思議な感覚です。

ややボリューム感がありますが、間に挟まれた甘酢生姜がアクセントになり最後まで食べ飽きません! より海老天丼の風味が強まるので、ぜひ温めて食べることをおすすめします。

トッピングに10尾の海老を使用 「海老上海風焼そば」

「海老上海風焼そば」(646円)を売り場で見つけたとき、「なんじゃこの海老の量は!?」とびっくり(笑)陳列された麺類やお弁当のラインナップの中で、一際目を惹くビジュアルに仕立てられていました。

数えてみると、その数10尾! 海老がふんだんにトッピングされていると、それだけで贅沢気分に。オイスターソースとごま油で味付けされ、まろやかな甘さと香ばしさがクセになります。どこから食べてもやや太い麺にプリプリの海老が絡み、食べ応えと満足感のある1品です。

プチ贅沢を楽しめる海老尽くしの3品

今回は、海老尽くしのラインナップでお届けしました。プチ贅沢にふさわしいビジュアルも楽しみながら、手軽にちょっぴり贅沢な気分を味わえる「ご褒美グルメ」を、ぜひ食べ比べてみてください!