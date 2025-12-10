ローソンは12月16日より順次、『ダンガンロンパシリーズ』のローソンオリジナルグッズを全国の「ローソン」にて販売する。

今回発売される『ダンガンロンパシリーズ』では、あるてらさんによる新規描き起こしイラストを使用したアクリルスタンドやグリッター缶バッジなど、オリジナルグッズが多数登場する。

グッズはいずれも全9種ないし全11種。9種の場合は、「苗木誠」「霧切響子」「江ノ島盾子」「日向創」「狛枝凪斗」「七海千秋」「赤松楓」「王馬小吉」「最原終一」をラインアップ。11種の場合は、さらに「モノクマ」と「モノミ」が加わる。

12月16日より順次、ローソン店舗に登場。また、@LoppiおよびHMV限定で予約販売も行われる予定となっており、予約期間は12月16日～2026年1月19日、受取は2026年6月25日以降となる。

アクリルスタンド

本体サイズはH160×W70mmで、全9種から選ぶことができる。価格は各1,980円。

グリッター缶バッジ

サイズは直径58mmで、全9種。ランダム1種が660円、コンプリートセットは5,940円。

なりきり!からあげクンぬいぐるみ

サイズは約H200㎜で、全11種から選ぶことができる。価格は各3,850円。

ビッグタオル

サイズは約H1200×W600㎜で、全9種から選ぶことができる。価格は各5,500円。

Tシャツ

サイズは身丈73㎝で、全9種から選ぶことができる。価格は各5,500円。

ガチャきゃらポーチ

カラビナ付きPVCケース(H115×W70mm)、ミニアクリルスタンド(本体H70×W35mm)、ミニカード(H85×W55mm)のセット。全9種から選ぶことができる。価格は各3,300円。

オリジナルランダムブロマイド

ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて、全9種の中から1枚がランダムで出力される。L判が300円、2L判は500円。

オリジナルステッカー

ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて、全11種の中からお好きな絵柄1枚が出力される。L判が400円、2L判は600円。