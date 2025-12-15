ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフとなる特集オーディオドラマ『さいごのうた』で主演を務めることが15日、発表された。

大森は、『あんぱん』に続き、作曲家・いせたくやを演じる。いせは、ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』でも音楽を担当し、嵩が作詞した『手のひらを太陽に』の作曲も手がけた。今は劇団も率いている。

大森に加え、名曲「手のひらを太陽に」を歌う人気歌手の過去を持ち、今は養護施設の先生をしている白鳥玉恵役を久保史緒里、アメリカ公演メンバーのオーディションに参加してたくやと出会い、 後にたくやの妻となる橿原薫役を三浦透子、たくやの弟子であり、劇団スタッフで、たくやからはハチと呼ばれている八条大吉役を小林虎之介が演じる。

特集オーディオドラマ『さいごのうた』あらすじ

1987年、作曲家であり劇団を率いるいせたくやは、「日本のミュージカルでアメリカ公演を成功させる」という長年の夢のため、稽古に励んでいた。仲間との衝突を乗り越え、ついに幕が上がった舞台は大喝采に包まれる。しかし、その成功の陰で、たくやの体は静かに病にむしばまれていたのだった。

1992年、嵩とのアンパンマンミュージカルの作曲中、突然倒れてしまうたくや。「もう仕事はできない」と告げられ、絶望に陥り病室で眠っていたある日、看病する妻・薫から「嵩さんから」と一通の手紙を渡される。そこには、ミュージカルの新しい歌詞が書かれていた。たくやは嵩とのある約束を胸に、最後の力を振り絞り、メロディーを紡ぐのだった――。

『さいごのうた』は、NHK-FMにて2026年1月3日(22:00～22:50)、NHK-R1にて2026年1月13日(21:05～21:55)放送。

大森元貴 コメント

たくちゃんを演じ終えた後は本当にさみしくて、僕自身“あんぱんロス”でした。だからこうして再び演じられるのは幸せです。本編では描ききれなかったたくちゃんの恋愛模様や細かな心情がしっかりと描かれていることに、僕もとてもうれしくなりました。

独特な表情や間がたくちゃんという人物を象徴していたので、声だけで表現する戸惑いもありましたが、収録はふだんの活動に近い雰囲気でリラックスして演じられました。今作は本当に見どころばかりで、さまざまな掛け合いや久保さん三浦さんの歌声、そしてたくちゃんが大切にする人とのつながりが深く描かれています。「あんぱん」ファンの皆さんには、ぜひ聴いてほしい作品です。

