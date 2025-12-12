松居一代、夜のニューヨークで涙を流す一幕も　『ダマってられない女たち』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#15が、きょう12日(22:00〜)に配信される。

松居一代の「超セレブ生活」に密着

番組では、投資家として単身ニューヨークへ渡った松居一代の「超セレブ生活」に密着。「投資の本場アメリカに来ている」「たまりませんよ～」と語る松居は、超高級物件での暮らしを公開する。

カメラの前で「売って買い売って買いが好きなんです。スリルなんですよ」「もう血が騒ぐ」と語り、投資への並々ならぬ情熱と成功のルールを明かす。

また、異国の地で富を築き、挑戦し続ける彼女のエネルギッシュな日々に同行。華やかなショッピング楽しむ姿の一方、夜のニューヨークで「1人でも大丈夫」と自分に言い聞かせるように涙を流す一幕も。

成功の裏にある孤独と、それでも前を向く松居一代のリアルな“生き様”とは。

