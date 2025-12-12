松居一代、夜のニューヨークで涙を流す一幕も　『ダマってられない女たち』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#15が、きょう12日(22:00〜)に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

松居一代の「超セレブ生活」に密着

番組では、投資家として単身ニューヨークへ渡った松居一代の「超セレブ生活」に密着。「投資の本場アメリカに来ている」「たまりませんよ～」と語る松居は、超高級物件での暮らしを公開する。

カメラの前で「売って買い売って買いが好きなんです。スリルなんですよ」「もう血が騒ぐ」と語り、投資への並々ならぬ情熱と成功のルールを明かす。

また、異国の地で富を築き、挑戦し続ける彼女のエネルギッシュな日々に同行。華やかなショッピング楽しむ姿の一方、夜のニューヨークで「1人でも大丈夫」と自分に言い聞かせるように涙を流す一幕も。

成功の裏にある孤独と、それでも前を向く松居一代のリアルな“生き様”とは。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

