松居一代の現在の暮らしぶりに騒然　驚きの交友関係、超高級物件の購入理由…　『ダマってられない女たち』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#14が、5日に配信された。

住まいは90階建てのレジデンス

番組では、かつて数々の掃除スキルを披露し、主婦を中心に絶大な信頼を集め、現在は投資家として大成功を収め、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに住むタレントの松居一代に密着した。

松居は2021年にアメリカングリーンカードを取得後、ニューヨークへ移住。朝はセントラルパークのパワースポット“アンパイア・ロック”でエネルギーチャージするのが日課という松居は「あそこに見えるビルに住んでいるんです」と指を差し、スタジオは騒然とする。

成功した投資家や実業家、富裕層が集まっており、ビリオネアストリートと呼ばれている通りに建つ、90階建てのレジデンスで暮らす松居。そのエントランスで顔を合わせたのは、純資産1兆2500億円という世界的投資家のビル・アックマンで、松居はにこやかに挨拶してハグを交わし、驚きの交友関係も明らかになった。

マンハッタンの摩天楼とセントラルパークの絶景が一望

さらに番組では、唯一の日本人オーナーとして松井の自宅内部もテレビ初公開。全面ガラス張りのリビングからは、マンハッタンの摩天楼とセントラルパークの絶景が一望でき、そのラグジュアリーな暮らしぶりにスタジオからはどよめきが起こった。

自宅リビングから眼下に広がるその岩盤を指差し、松居は「あそこからパワーをいただいているんです。古代からあるパワーがあるところ、それが家のまん前じゃないですか。だから買おうと思ったんです」と、超高級物件の購入理由を明かした。

次回#15では松居のマンハッタンでの生活をさらに深掘り。知り合いのいないマンハッタンでいかにして信頼を築いてきたのか。どうやって投資で成功したのかなど、松居の今に迫る。

