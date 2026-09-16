乃木坂46賀喜遥香「私、共犯者だったのに…！」ステージ上での訴えにスタッフから謝罪!?「真夏の全国ツアー2026」東京公演を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月10日（木）の放送では、8月20～23日に明治神宮野球場でおこなわれた「真夏の全国ツアー2026」東京公演の振り返りをおこないました。

＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞

「明治神宮野球場で開催された『真夏の全国ツアー』東京公演2日目に参戦しました！ 今、帰りの電車でメッセージを打っています。僕にとって、初めての乃木坂46のライブで、始まるまでずっと緊張していたのですが、始まってからは、そんなことを忘れてずっとはしゃいでいました！

遥香先生がライブ中に言っていた『100秒で振り返る地方公演のダイジェスト』を観ていたので、てっきり夏曲を盗んだ犯人がキャプテンの菅原咲月先生だけだと思っていたら、まさか遥香先生が共犯者だったのを知ってびっくりしました（笑）！ それをなかったことにされて、ちょっと怒っていた遥香先生がすごくかわいかったです。そして、アンコールの『I see...』めちゃくちゃ良かったです！ 今年受験生なので、この日をこれからの活力にして頑張ります！」（東京都 18歳）

◆ダイジェスト動画に映っていない裏話

賀喜：来てくれてありがとうございます！ 帰りの電車でメッセージを打ってくれているってことは、熱を持ったままメッセージを書いてくれたんだね。

（東京公演は）4日間おこなわれたので、たくさんの方に来ていただいたんですけど、その2日目に私がお話したことがあって。乃木坂46の公式Xに、これを観れば、地方公演14公演で何があったか分かりますよ！ みたいな「地方公演の100秒ダイジェスト」という動画がポストされたんです。

それを観ると、「夏曲を盗んだ犯人は、なんと……キャプテンの菅原咲月！『この曲を全部神宮に持っていくので、楽しみにしていてください♪』」みたいな感じで終わっていたんです。その動画を観て「あれ、私は!?」って……これマジだよ（笑）。

だって、14公演の半分の7公演くらいは、私が犯人をやってきたんですよ？ 私からしたら、さっちゃんと二人三脚で肩を組んで、「よーし、一緒に犯人を頑張ろうぜ！」ってやってきたと思っていたんです。なのに、映ってもいないっていう……！

しかも、この動画のときも「さっちゃんは犯人役をやって大変だったんじゃないの？」みたいなことをしゃべっていたのに、私は1秒も映っていなかったから「お～い!!」と思って（笑）。

それで、地方公演は配信がなかったんですけど、神宮公演はあったんです。なので、このことを全国で観ている皆さんに言ってやろうと思って、「私、共犯者だったのに動画に入れてくれなかった！ うおぉ～!!」って言って、1人でステージの上で暴れ散らかしていたら……。

私たちはいつも耳にイヤモニを付けていて、そこから音楽とかクリックが流れてきて歌っているんですけど、そこにスタッフさんの声が入ったりするんです。それで、私が「おいどういうことだよ～！」って言ってたら、イヤモニから「スタッフのみんなが『本当にごめんね』って言ってる」って、スタッフさんが謝罪してくださって……（笑）。

私は「いや、うん、謝罪が欲しかったわけではなかったんですけれども……すみません！」みたいな（笑）。あのときは暴れちゃったな～。

でも分かるんですよ？ 共犯者って犯人を引き立たせるというか、「名探偵コナン」を観ていても、共犯者って最初のほうにさらっとやられたりしちゃうから、そういう“お都合”があるのは分かる（笑）。だから「良かったら、共犯者に私がいたんだよっていうことを忘れないでいてほしいな」って思いました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info