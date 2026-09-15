Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「恋です（笑）!!!!」16歳リスナーの恋愛相談に大興奮

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、レギュラーコーナー「みんなの今」を実施。今を生きる生徒（リスナー）から寄せられたメッセージをチェックしていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生こんばんは！ 突然ですが、聞いてください！ 私は今、苦手な男の子というか、勝手に私が敵視している男の子がいるのですが、その子に可愛いと思ってもらいたい、思わせたい！ と考えるようになりました。メイクを研究したり、髪の毛を巻く練習をしたり……と。最初は深く考えていなかったのですが、よくよく考えたら「可愛いと思ってもらいたいって何？ これは……恋なのでは？」と、そんなことを考え始めていました。藤澤先生！ これは恋なのでしょうか……!?（愛知県 16歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：恋です（笑）!!!!

それは恋だ！ なかなかこのシチュエーションはすごいね！ 素敵なストーリーだね！ ドラマとかアニメとかにありそう！ できそう（笑）！ まず最初は苦手意識から始まったんだ！ 嫌いということは関心があるからこその心、気持ちじゃないですか。

だから嫌いというか苦手意識みたいなところから始まったということですけれど、気になっちゃうなというか「何なんだよ」と思っていたら、可愛いって思ってもらいたいなみたいな、思わせたいなみたいな！

うわあぉ！ 羨ましい！ どっちに!? どっちにも羨ましい！ 今ワクワクしている気持ちもめちゃくちゃ羨ましいし、そう思ってもらえている男子も羨ましい！ 今、酸欠になってきた……頭クラクラしてきた……！

うわぁ〜！ 今、絶対楽しい！ メイクも頑張ってほしいし、髪の毛も頑張ってほしいけれど、やっぱり一番は何気なく喋れている時間だよね！ それが一番楽しい！ きっと「なんだよ」みたいな、「こっち来んなよ」とかそういうのをやっているんでしょ!? そういうのが一番……ちょっと嫌だ……！ そういうのが一番楽しいから！（笑） もう青春してくれ！ 頼む!! 頑張ってくれ!!! で、どうなったか聞かせてほしいよ！ いいな！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info