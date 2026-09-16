ロッテは9月15日、CMキャラクターを務める木村拓哉さんが出演する「プレミアムガーナ」の新CM「一粒の濃厚物語」シリーズ3篇(各15秒)の放映を、全国で順次開始した。

プレミアムガーナを堪能する木村拓哉さんの表情に注目

プレミアムガーナを頬張る木村拓哉さん

新CMは、「一粒の濃厚物語 濃厚ショコラ」篇、「一粒の濃厚物語 濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」篇、「一粒の濃厚物語 ティーショコラ」篇の3篇。

撮影では、「プレミアムガーナ」の濃厚な味わいを「物語」に見立て、木村さんがそのおいしさに魅了される様子をさまざまなアングルから捉えた。味わいの変化に合わせて驚きの表情を見せたり、静かに目を閉じて口どけを堪能したりといった木村さんのリアクションに注目だ。

背景にプレミアムガーナのラインナップ

木村さんは撮影中、実際に「プレミアムガーナ」を食べ、その味わいを確かめながら撮影に臨んだ。「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」篇の撮影では、繊細な口どけに「ホントにすごいね、これ！」、「ティーショコラ」篇では、ベルガモットとダージリンの香りに「すごいわ。確かに。混ざり合っちゃうんだね、すごいな！」と、カメラが回っていないところでも感想を漏らしたという。

ナレーションは倍賞千恵子さん

木村さんは撮影について、「実際に全てのフレーバー、味を体感しながら撮影させてもらったので、嘘ひとつない感じは、ひとつのこだわりかもしれませんね」とコメント。CMには倍賞千恵子さんによる朗読ナレーションが添えられる。「濃厚ショコラ」篇と「濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」篇は木村さんの「濃厚。」、「ティーショコラ」篇は「香る。」という一言で締めくくられる。

9月15日には、「プレミアムガーナ」シリーズの新商品「プレミアムガーナ 濃厚ショコラ」が発売された。9月29日には「プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞」、10月13日には「プレミアムガーナ ティーショコラ＜芳醇アールグレイ＞」が順次発売される。