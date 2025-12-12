壱番屋は、公式ファンブック第2弾『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ! 』(宝島社/1,100円)を2026年1月17日に販売開始する。同書には、期間中、店内飲食が何度でも10%OFFになる限定付録「SPECIALパスポート」が収録されている。

『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ! 』が2026年1月17日販売開始

2023年1月に販売開始した第1弾『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK』に続く、今回の『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ! 』は、最新のグランドメニューや現役社員による最強の"推しカレー&トッピング"総選挙、海外のココイチや旅先の店舗限定カレーなどを紹介。

ココイチアンバサダーの山田裕貴氏、櫻坂46 井上梨名氏、日向坂46 山下葉留花氏、レインボー ジャンボたかお氏などの著名人による「ココイチ愛」インタビューも収録されている。

さらに、2026年1月17日～2027年1月31日までの期間中、何度でも店内飲食の会計から10%オフとなる限定付録の「SPECIALパスポート」も。

なお、同書は全国のカレーハウスCoCo壱番屋、一部店舗を除くパスタ・デ・ココ、書店、ネット書店などで販売される。