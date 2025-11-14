主婦と生活社は、SNS総フォロワー数107万人の人気料理家・長谷川あかり氏初のごはんレシピ本『のせごはんとかけごはん』を12月19日に販売開始する。

同書の著者は、限界ギリギリ、体力気力ギリギリでも作れる驚きのシンプルレシピ、それでいて自己肯定感が上がる料理の提案が注目を集め、Xのフォロワー数が71万8,000人の若手人気料理家・長谷川あかり氏。

著者 長谷川あかり氏

同書では、著者が最も得意とする、白いごはんに「のせる」「かける」だけのごはんものが紹介されている。また、今年投稿して最もバズった(19万いいね、23万保存、7348万回表示)「ぽいぽいつくねとしゃきしゃき野菜のまぜごはん」も掲載。

ぽいぽいつくねとしゃきしゃき野菜のまぜごはん

「ブッラータチーズとナンプラーのせごはん」は、Xで著者が新刊発売告知して、フォロワーたちの目を釘付けにしたレシピ。

ブッラータチーズとナンプラーのせごはん

家にあるもので作れる、ちょっとぜいたくな「ツナクリームチーズカレー」は、使いきれない&賞味期限が短い生クリーム不使用で、濃厚なコクを出せる一品。

ツナクリームチーズカレー

掲載レシピは、長谷川さんのX投稿をほうふつとさせる、わかりやすい4stepのポイントカットつき。

ツナクリームチーズカレー レシピ紹介ページ

目次は下記の通り。

1章:うちで人気ののせ・かけごはんベスト10

2章:卵と豆腐のほっとするのせ・かけごはん

3章:肉と魚のパワーチャージのせ・かけごはん

4章:野菜と納豆のお腹にやさしいのせ・かけごはん

5章:たまにはごほうび ときどきカレーのせ・かけごはん

コラム:ちょこっとつまみたい野菜の一品

同書は、Amazonでは発売前にもかかわらず、11月13日時点で既に「簡単レシピ」「料理の基礎」カテゴリにてベストセラー1位となっている。