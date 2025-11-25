海上自衛隊が艦艇などでいただく“艦めし”といえば、横須賀の海自カレーが有名ですよね。そのレシピの提供と直接指導を経て誕生した横須賀グルメ「横須賀海自カレー」は、今年で10周年。それを記念し、このほど海自カレーがパワーアップしました!
パワーアップした海自カレーは、なんと19種類!! 地元19店舗が、それぞれ違う艦艇などの海自カレーを再現しているのですが、こんなに種類があるとはびっくり。どれもとっても美味しそうです!
このニュースに、多くのカレーファンが反応。SNSには、「何処のお店のカレーも美味しそうだなぁ〜」「提供店舗と各担当艦変わっとるやんか。 こらまた行かな」「海自カレーめぐりしたい」「食べたい〜」と期待の声が続々と寄せられています。
横須賀の街を彩る海自カレー。あなたもお気に入りの一皿を探しに出かけてみては?
