いよいよ寒くなってきて、地域によっては雪も降り始めるこのシーズン。スウェーデン大使館(@EmbSweTokyo)が投稿した「冬用タイヤ装着」の呼びかけ動画が話題になっています。

北スウェーデン、キールナの救急隊からの大切なお知らせ 冬用タイヤの装着を促す動画が投稿されました。スウェーデンでは 、12月1日から冬用タイヤ装着が義務付けられています。 日本のみなさんも、本格的な雪のシーズンを前に、今からしっかりご準備を! 📸: Räddningstjänsten Kiruna(@EmbSweTokyoより引用)

スウェーデンで最も北に位置する都市・キールナの救急隊からの「大切なお知らせ」として投稿された動画は、ポストに添えられたテキストを見ると、どうやら「スウェーデンでは12月1日から冬用タイヤ装着が義務付けられていること」「日本でも、本格的な雪のシーズンを前に準備をしましょう」という内容。

手前には救急隊のメンバーが2人、これは後ろの車両で冬用タイヤの着用方法を説明する動画だろうと思いきや……

おもむろに雪の上に寝ころび………

バタバタと手足を動かして………これは「スノーエンジェル」!? 雪の上には天使の羽のような跡がついています。しかしこれだけでは終わりません。

さらにムクリと起きだし………

雪合戦がスタート!? このなんとも楽しそうな「大切なお知らせ」、ポストを見た方からは意外な展開に「タイヤ装着デモ画像と思いきや」「最後まで見たのにーｗ」「おもってたんとちがうけど大変良い」「なんか可愛い笑 そしてめちゃパウダースノー」とツッコミ多数。

雪遊びの楽しさが伝わる動画ですが、冬用タイヤの着用はお忘れなく!