高たんぱく・低カロリーな食材であり、猫の餌としても優れる「鶏むね肉」。そんな鶏むね肉の値段の違いを、ネコは当てることができるのか……?

ネコのマークが印象的な「クロネコヤマト」のヤマト運輸のYouTubeチャンネルが投稿した動画が、話題を呼んでいます。

今回の検証では100g100円の輸入鶏から700円のオーガニック放牧鶏まで、全8種の鶏むね肉を用意。加熱調理した肉を並べ、ネコがどの種類を口にするかで、高級鶏を当てられるかを調査!

検証に参加するのは、飼い主さんいわく“グルメ”なネコたち。果たして、本当に値段の違いがわかるのか……?

一匹目は、スコティッシュフォールドのちゃとらっしゅくん。ソファから降りて真っ先に向かった先は、2番目に安い国産ブロイラー。隣の銘柄鶏も少し味見したものの、完食したのは、国産ブロイラーっ……!!

二匹目のえつこさんはブランド鶏、三匹目のそらさんは平飼い鶏と国産地鶏をセレクト。最も高級なオーガニック放牧鶏を食べるネコはまだ現れません……。

四匹目のハルさんは、まさかのソファから降りず。五匹目のプンくんはブランド鶏、ハーブ鶏、輸入鶏、国産ブロイラーを少しずつ味わい満足げに去っていきます。

このまま、最高級の肉を食べるネコはいないのか??と思いきや、六匹目のローラさんはついにオーガニック放牧鶏を実食!!

その前に二番目に高価な銘柄鶏を完食したものの、初めての最高級鶏むね肉の正解ネコに。思わずスタッフさんも安堵した表情を浮かべます。

七匹目のひなたくんは6皿を完食したものの、高価な二皿には手をつけず。やはり、空腹は最高のスパイスなのか……?

まだ一発で最高級鶏を当てるネコが出ない中、ラストのののさんに。果たして結果は?

見事に、オーガニック放牧鶏のもとへ!!丸い目を輝かせながら、美味しそうにお肉を食べていきます。見事……!!

無事に検証は終わり、まとめのシーンへ。クロネコヤマトのサービスとチャンネル紹介が入り、動画は締めくくられました。

ヤマトグループの公式YouTubeチャンネルでは、今回紹介した以外にも、ネコに関する気になる動画が盛りだくさん。ネコ好きの方はぜひ、チェックしてみては?