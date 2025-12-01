ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、パーカーやボクサーパンツなどの新商品の販売を開始した。
【パーカー】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.
【ボクサーパンツ】ミリオンゴッド-神々の凱旋-天空の扉
【LEDキーホルダー】アレックス ブライト
【ステッカー】アレックス ブライト
【アクリルキーホルダー】7図柄＋キャラ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
