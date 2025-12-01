ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、パーカーやボクサーパンツなどの新商品の販売を開始した。

【パーカー】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.

【ボクサーパンツ】ミリオンゴッド-神々の凱旋-天空の扉

【LEDキーホルダー】アレックス ブライト

【ステッカー】アレックス ブライト

【アクリルキーホルダー】7図柄＋キャラ

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT