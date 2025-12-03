HIKKYが2025年12月6日(土)〜21日(日)に開催する、ギネス世界記録を4つ取得した世界中から130万人以上が訪れる最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット(Vket)」の通算15回目となる『バーチャルマーケット2025 Winter』に、新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」と「P沖ドキ！ドキドキ弾丸ツアー」の12月下旬の市場導入を記念して、ユニバーサルエンターテインメントの7回連続となる出展が決定した。

今回の「ユニバーチャルランド」は「シンガポールで超ドキ！」をキャッチコピーに、リバイバルを望む声の多かった「沖ドキ！」の世界観溢れる『沖ドキ！WORLD』を展開し、前回大好評だったウォータースライダーゲームもパワーアップして再登場する。

遊技機事業を展開するユニバーサルエンターテインメントは、アプローチしたいZ・Y世代がメインユーザーであること、SNSでの拡散や来場者の熱量など多くの反応を見られることから、2022年のバーチャルマーケットに初出展以来、継続出展している。

これまでの出展で、自社遊技機ブランドやIPをモチーフにしたインパクトあるブース構築や、メタバース内でスロットの疑似体験ができる“メタスロット”の確立、ゲームで獲得したポイントを景品と無料で交換できる施策など、「遊べる・もらえる」を軸にしたコンテンツを継続的に展開したことで、過去のブース来場者からは「パチスロをやったことはなかったが当たると嬉しい気持ちになるのが分かった」「Vketをきっかけに初めて実際のホールに行ってみた」といった声が増え、出展を重ねるごとに、自社IPの認知拡大や新規ファン獲得につながっており、このような結果から、今回の連続7度目となる出展を決定した。

■人気コンテンツがパワーアップ！『超ドキ！ウォータースライダー』

企業出展会場の一つ「パラリアルシンガポール」に展開する『沖ドキ！WORLD』では、Vket2024 Summerで大好評だったウォータースライダーゲームが、さらに進化した「超ドキ！ウォータースライダー」として再登場する。

ウォータースライダーを滑り降りながら、途中に出現する様々なアイテムをGETしてポイントを獲得する本ゲームでは、今回「ノーマルモード」に加えてさらに高得点を狙える「ハードモード」を追加。ハードモードでは最後の“運命の4穴クルーン”での合計獲得ポイントが最大500倍に!? 初めての人も以前体験した人も幅広く楽しむことができる仕様にパワーアップしている。

集めたポイントは、アンケートに回答することで人気アバター「桔梗」に合わせた3D衣装(オリジナルの水着・サンタ)と無料で交換できる(BOOTHでも販売予定)。

■自身のアバターがユニバキャラや桔梗と一緒に踊れる！『ドキドキ！連れDANCE♪』

自身のアバターと、ユニバーサルエンターテインメントのキャラクター「マローネ」や「怪堂茜」、人気3Dアバター「桔梗」などと、最大4人で一緒に踊れる『ドキドキ！連れDANCE♪』を開催。

友達と一緒に「沖ドキ！」の楽曲「めっちゃんこ！ばーじょんあっぷ！実機非搭載ボーナストラックだぎゃ」を使用した新ダンスを踊ることができる。お気に入りのアバターが魅力的な楽曲に合わせて踊るステージに注目したい。

■人気キャラクター投票を初開催

今回初の試みとしてユニバーチャルランド専属キャラクターの人気投票を実施。1位に選ばれたキャラクターは今後の出展で登場するかも!?

またポイントのアイテム交換時、人気キャラクター投票に協力した人には、オリジナル3Dアクセサリー「水着用(浮き輪＆帽子)」や「サンタ用(ぬいぐるみ＆ステッキ)」がプレゼントされる。

◎ユニバーサルエンターテインメント担当者のコメント

「ユニバーチャルランド」ブースは「遊べる・もらえる」をコンセプトに多くの方のご支援を受けて継続してまいりました。さらに進化したウォータースライダーゲームや連れDANCE♪をお楽しみください。ゲームの特典は、前回Vket2025Summerで「桔梗」に着せることのできる衣装が3万を超えるDL数と大好評でしたので、今回は「沖ドキ！」をモチーフにした「水着」の他に、クリスマスのシーズンに合わせた「サンタ」の衣装をご用意しました。ぜひ無料で交換してSNS[X]で感想や自撮り画像を投稿していただけると嬉しいです。恒例のQUOカードPayプレゼントキャンペーンも予定しておりますので、どうぞお楽しみに！