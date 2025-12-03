SANKYOが、全国のパチンコホールにて2026年3月頃の導入を予定しているスマートパチンコ機『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』の公式アンバサダーに筋肉タレントの横川尚隆が就任。豪快賞品が当たるビッグキャンペーンが開催される。

『ダンベル何キロ持てる？』は、筋トレをテーマにした魅力的なキャラクターとテンポのよいストーリーで人気を博したアニメ作品。その世界観をモチーフにしたパチンコ機として登場した『Pフィーバー ダンベル何キロ持てる？』は、多くのファンに支持され、導入直後から話題を集めた。そして、約3年の時を経て、さらなる“進化”を遂げた最新作『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』が登場する。

●筋肉タレント・横川尚隆、公式アンバサダーに就任

筋肉タレントとして圧倒的な存在感を放つ横川尚隆が、『eフィーバー ダンベル何キロ持てる？２』の公式アンバサダーに就任。SANKYO公式SNSアカウント(X、YouTube)にて12月1日以降に順次コンテンツを公開予定となっているので、注目しておきたい。

●【SANKYOオリジナル】「お願いマッスル」ミュージックビデオ再公開

2022年に公開され、反響の大きかった「お願いマッスル」SANKYOオリジナルミュージックビデオの再公開が決定。本作は、本家KADOKAWAチャンネルで2億回以上再生されているMVをオマージュしたもので、パチンコ台を使った筋トレや、ドル箱を持ち上げる動作など、“なぜか妙にシュールでクセになる” 演出が散りばめられたオリジナル映像となっている。SANKYOの公式YouTubeにて、12月5日(金)より公開予定。

●横川尚隆アンバサダー就任記念キャンペーン

12月8日(月)より毎日3名にQUOカードPay10,000円分が当たるキャンペーンを実施。SANKYO公式X(＠OFFICIAL_SANKYO)の対象投稿をフォロー＆リポストで期間中は毎日参加可能となる。開催期間は、12月8日(月)12:00～12月15日(月)11:59。