三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、新商品の販売を開始。今回は、SANYO-MART公式Xで募集された「SANYO MUSIC」の“推しシーン”をもとにしたアクリルキーホルダーやパチンコ・パチスロのキャラクターを立体化した人気フィギュアシリーズ「ぱちどーる」に「クジラッキー」が仲間入りした。

【商品一覧】
＜予約販売商品＞
■SANYO MUSIC カード型アクリルキーホルダー／全20種

【予約期間】2025年12月19日(金) 23時59分まで
【発送時期】2026年2月上旬予定

＜通常販売商品＞
■海物語 ぱちどーる クジラッキー／全1種
※通常販売商品のため、注文受付後、順次発送される。

【予約販売商品】SANYO MUSICカード型アクリルキーホルダー
ファンから募集した「SANYO MUSIC」の“推しシーン”が、カード型アクリルキーホルダーに！各楽曲の世界観を視覚的に楽しめる、コレクション性の高いアイテムとなっている。

  • 【01】City Of G.O.D.

  • 【02】青空 Hop! Step! Jump!

  • 【03】Resonance Higher [A]

  • 【04】Resonance Higher [B]

  • 【05】Celebration Days ～ラブVer.～

  • 【06】シュガシュガ・ウリン・クルージング

  • 【07】ミライノート [A]

  • 【08】ミライノート [B]

  • 【09】クジラッキーは、しクジラない！

  • 【10】Great Sea Parade

  • 【11】ダイナミック琉球～エイサーver.～

  • 【12】ひらひらり [A]

  • 【13】ひらひらり [B]

  • 【14】超源祭～夢の共演～

  • 【15】ACROSS THE LINE

  • 【16】めんそ～れ おきうみ! [A]

  • 【17】めんそ～れ おきうみ! [B]

  • 【18】キラキラ☆彡ハッピー

  • 【19】響け！ネオジャポニズム～日本全国Ver～

  • 【20】GINPARA DREAM(アニメver.)

価格：各770円(税込)
種類：全20種
サイズ：W86mm×H59mm

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

【通常販売商品】海物語 ぱちどーる クジラッキー
クジラッキーが全高12cmのフィギュア「ぱちどーる」になって登場！キャラクターの特徴を細部まで忠実に再現した仕上がりに注目したい。

価格：3,960円(税込)
サイズ：(パッケージ)約W130mm×H170mm×D90mm/(本体)：全高約120mm

各詳細は「SANYO-MART」公式サイトにて。

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD

※画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合がある。