三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、新商品の販売を開始。今回は、SANYO-MART公式Xで募集された「SANYO MUSIC」の“推しシーン”をもとにしたアクリルキーホルダーやパチンコ・パチスロのキャラクターを立体化した人気フィギュアシリーズ「ぱちどーる」に「クジラッキー」が仲間入りした。
【商品一覧】
＜予約販売商品＞
■SANYO MUSIC カード型アクリルキーホルダー／全20種
【予約期間】2025年12月19日(金) 23時59分まで
【発送時期】2026年2月上旬予定
＜通常販売商品＞
■海物語 ぱちどーる クジラッキー／全1種
※通常販売商品のため、注文受付後、順次発送される。
【予約販売商品】SANYO MUSICカード型アクリルキーホルダー
ファンから募集した「SANYO MUSIC」の“推しシーン”が、カード型アクリルキーホルダーに！各楽曲の世界観を視覚的に楽しめる、コレクション性の高いアイテムとなっている。
価格：各770円(税込)
種類：全20種
サイズ：W86mm×H59mm
(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
【通常販売商品】海物語 ぱちどーる クジラッキー
クジラッキーが全高12cmのフィギュア「ぱちどーる」になって登場！キャラクターの特徴を細部まで忠実に再現した仕上がりに注目したい。
価格：3,960円(税込)
サイズ：(パッケージ)約W130mm×H170mm×D90mm/(本体)：全高約120mm
各詳細は「SANYO-MART」公式サイトにて。
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD
※画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合がある。