三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、新商品の販売を開始。今回は、SANYO-MART公式Xで募集された「SANYO MUSIC」の“推しシーン”をもとにしたアクリルキーホルダーやパチンコ・パチスロのキャラクターを立体化した人気フィギュアシリーズ「ぱちどーる」に「クジラッキー」が仲間入りした。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

■SANYO MUSIC カード型アクリルキーホルダー／全20種

【予約期間】2025年12月19日(金) 23時59分まで

【発送時期】2026年2月上旬予定

＜通常販売商品＞

■海物語 ぱちどーる クジラッキー／全1種

※通常販売商品のため、注文受付後、順次発送される。

【予約販売商品】SANYO MUSICカード型アクリルキーホルダー

ファンから募集した「SANYO MUSIC」の“推しシーン”が、カード型アクリルキーホルダーに！各楽曲の世界観を視覚的に楽しめる、コレクション性の高いアイテムとなっている。

【01】City Of G.O.D.

【02】青空 Hop! Step! Jump!

【03】Resonance Higher [A]

【04】Resonance Higher [B]

【05】Celebration Days ～ラブVer.～

【06】シュガシュガ・ウリン・クルージング

【07】ミライノート [A]

【08】ミライノート [B]

【09】クジラッキーは、しクジラない！

【10】Great Sea Parade

【11】ダイナミック琉球～エイサーver.～

【12】ひらひらり [A]

【13】ひらひらり [B]

【14】超源祭～夢の共演～

【15】ACROSS THE LINE

価格：各770円(税込)

種類：全20種

サイズ：W86mm×H59mm

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

【通常販売商品】海物語 ぱちどーる クジラッキー

クジラッキーが全高12cmのフィギュア「ぱちどーる」になって登場！キャラクターの特徴を細部まで忠実に再現した仕上がりに注目したい。

価格：3,960円(税込)

サイズ：(パッケージ)約W130mm×H170mm×D90mm/(本体)：全高約120mm

各詳細は「SANYO-MART」公式サイトにて。

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD

※画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合がある。