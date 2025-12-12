成人が1日に摂るべき野菜の量は350グラムと言われていますが、なかなか難しいですよね。冬はお鍋の季節なので、お鍋でたくさん摂るのもいいと思いますが、いつもとは違うこんなメニューはいかがでしょうか? クリスマスシーズンの食卓にもぴったりですよ。

これは、20歳以上の1人1日当たりの野菜摂取目標量です。

この目標達成のためにオススメなのが、野菜の #テリーヌ 🥦

家庭で簡単に作れるフランス料理で、様々な野菜を取り入れた、見た目も楽しい一皿です。

(@MAFF_JAPANより引用)

こちらが、農林水産省公式Xおすすめの野菜のテリーヌです。とっても華やかで、美味しそうですね。テリーヌ、作ったことない!という方も多いと思いますが、ぜひ挑戦してみてください!

今回は野菜のテリーヌということで、野菜を中心に材料を準備。好きな野菜や旬の冬野菜、ちょっと余ってしまった野菜でもいいと思います。今回使用する材料はこちらです!

・レタス:2～3枚

・にんじん:1/2本

・オクラ:8本

・ブロッコリー:花蕾4～5個

・トマト:1/2個

・ブロックベコーン:1/3個

・水:450cc

・顆粒コンソメ:小さじ2

・粉寒天:小さじ2

野菜、たっぷりですね。では、作り方を紹介します。

【１】 水(分量外)を鍋に入れて煮立たせたら、レタス、にんじん、オクラ、ブロッコリーを入れて茹でる。レタスがしんなりしてきたら、すべての野菜を取り出す。

【２】 にんじんとベーコンを細切りにする。ブロッコリーとトマトは一口大の大きさに切る。

【３】 【1】とは別の鍋に水とコンソメを入れて加熱し、煮立ったら粉寒天を加えて溶かす。

【４】 型の内側の側面をすべて覆うように、型にラップを敷き詰め、その上にレタスを敷く。野菜とベーコンを少しずつ敷き詰めながら③を流し入れる工程を繰り返し、すべて型に入れたら上面をラップで包むように覆い、そのまま冷蔵庫で冷やし固める。

緑と赤とオレンジと……断面が美しいですね。とにかく彩りがいいので、クリスマスはもちろんのこと、年末年始の食卓にもぴったりです! ちなみに、テリーヌ用の型がない場合には、パウンドケーキの型や牛乳パック、お菓子の缶、タッパーなどで代用することができますので、ぜひ、お試しください!